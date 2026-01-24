Gemeinsam mit Sohn Christopher: Arnold Schwarzenegger begeistert bei der 33. Stanglwirt-Weißwurstparty

Familienausflug nach Tirol: Arnold Schwarzenegger besuchte gemeinsam mit Sohn Christopher die legendäre Weißwurstparty im Stanglwirt. Vor 2.800 Gästen eröffnete das Vater-Sohn-Duo die Traditionsveranstaltung am Wurstkessel - und schwärmte von der "besten Weißwurstparty der Welt".

Die Weißwurstparty im Stanglwirt gilt längst als Pflichttermin für die nationale und internationale Prominenz. In diesem Jahr sorgten ein ganz besonderer Gast und dessen Begleitung für Aufsehen: Arnold Schwarzenegger (78) erschien nicht allein, sondern brachte seinen Sohn Christopher (28) mit nach Going am Wilden Kaiser. Gemeinsam eröffneten Vater und Sohn die bereits 33. Auflage des legendären Events am traditionellen Weißwurstkessel, wie der Veranstalter mitteilte.

Für den Hollywoodstar ist die Weißwurstparty längst zur zweiten Heimat geworden. "Die beste Weißwurstparty der Welt", schwärmte ein bestens aufgelegter Schwarzenegger vor den 2.800 geladenen Gästen in der Reithalle des Stanglwirts. Dass er diesmal seinen Sohn an seiner Seite hatte, verlieh dem Auftritt eine besonders persönliche Note.

Prominenz am Weißwurstkessel

Neben dem Schwarzenegger-Duo versammelten sich weitere klangvolle Namen zum offiziellen Auftakt der Veranstaltung. Ralf Moeller, langjähriger Weggefährte des "Terminator"-Stars, war ebenso dabei wie die Skilegenden Fritz Strobl und Leonhard Stock. Auch die Gastgeberfamilie Hauser nahm am feierlichen Anschnitt teil.

Erstmals mit dabei: Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der gemeinsam mit Verona Pooth, Lena Gercke und Fitness-Influencerin Pamela Reif zu den Ehrengästen zählte. Ebenso wie Hollywoodstar Alex Pettyfer, Cathy Hummels, Laura Wontorra, Stefano Zarrella, Cheyenne Ochsenknecht sowie Elton, um nur einige der weiteren Promis vor Ort zu nennen. "Die Weißwurstparty ist ein Fest der Freundschaft und der Verbundenheit", erklärte Organisatorin Maria Hauser gegenüber der Presse.

Musikalisches Feuerwerk und spontane Einlagen

Für die musikalische Unterhaltung sorgte unter anderem Dick Brave, der ein 50-minütiges Rock'n'Roll-Set zum Besten gab. Zuvor hatte bereits Oimara die Reithalle zum Beben gebracht - bei seinem Hit "Wackelkontakt" sang die gesamte Halle mit.

Ein Highlight der besonderen Art lieferte Rea Garvey: Der irische Sänger dirigierte kurzerhand die Bundesmusikkapelle Going - natürlich im Kilt. Bei der inoffiziellen Tiroler Hymne "Dem Land Tirol die Treue" verwandelte sich die Reithalle schließlich in einen Chor aus 2.800 Stimmen.

Spenden für den guten Zweck

Auch der karitative Gedanke kam nicht zu kurz. Durch den Verkauf eines limitierten Kartenkontingents kamen insgesamt 51.432 Euro zusammen. Der Löwenanteil von 27.470 Euro ging dabei an Arnold Schwarzeneggers Climate Initiative - ein Herzensanliegen des Action-Stars. Weitere Spenden erhielten Franz Beckenbauers Stiftung (13.329 Euro) und Rea Garveys Organisation Saving an Angel (10.663 Euro).