Gemeinsam mit Sohn Christopher: Arnold Schwarzenegger begeistert bei der 33. Stanglwirt-Weißwurstparty

Familienausflug nach Tirol: Arnold Schwarzenegger besuchte gemeinsam mit Sohn Christopher die legendäre Weißwurstparty im Stanglwirt. Vor 2.800 Gästen eröffnete das Vater-Sohn-Duo die Traditionsveranstaltung am Wurstkessel - und schwärmte von der "besten Weißwurstparty der Welt".
Die Weißwurstparty im Stanglwirt gilt längst als Pflichttermin für die nationale und internationale Prominenz. In diesem Jahr sorgten ein ganz besonderer Gast und dessen Begleitung für Aufsehen: Arnold Schwarzenegger (78) erschien nicht allein, sondern brachte seinen Sohn Christopher (28) mit nach Going am Wilden Kaiser. Gemeinsam eröffneten Vater und Sohn die bereits 33. Auflage des legendären Events am traditionellen Weißwurstkessel, wie der Veranstalter mitteilte.