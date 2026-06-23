Prinz William kommt zu offiziellen Terminen meist in der Limousine. Für einen Auftritt seiner Umweltinitiative wählte er am Dienstag jedoch eine ungewöhnlichere Anreise: Der Thronfolger stieg in den Bus - gemeinsam mit einem prominenten Begleiter.

Prinz William (44) hat in London mit einer ungewohnten Anreise Aufmerksamkeit erregt. Der Thronfolger fuhr am Dienstagmorgen nicht in der Limousine, sondern gemeinsam mit Tierfotograf und Earthshot-Preis-Botschafter Robert Irwin (22) in einem der bekannten Londoner Busse zu einem Termin. Der emissionsfreie Elektrobus war mit dem Earthshot-Logo versehen und brachte die beiden zu einer Veranstaltung der Londoner Klimaschutzwoche.

Der 3.000. elektrische Doppeldeckerbus für London Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen elektrischen Doppeldeckerbus, der als 3.000. seiner Art in die Flotte von Transport for London aufgenommen wurde, wie unter anderem die britische Zeitung "Express" berichtet. Auf regulärer Linie war der Bus allerdings nicht unterwegs: Für den Royal legte er eine Sonderfahrt ein.

Während der Fahrt unterhielten sich William und Irwin angeregt und sprachen mit jungen Londonerinnen und Londonern über deren Einsatz für den Schutz und die Wiederherstellung des Planeten. Am Rathaus stiegen der Prinz von Wales und der Sohn des verstorbenen "Crocodile Hunter" Steve Irwin schließlich aus, um an der Earthshot Prize Impact Assembly teilzunehmen.

Die von Bloomberg Philanthropies mitveranstaltete Versammlung bringt Finalisten und Gewinner des Earthshot-Preises zusammen, um die Wirkung innovativer Umweltlösungen zu würdigen. Den Earthshot-Preis rief Prinz William 2020 ins Leben. Dabei handelt es sich um eine globale Umweltinitiative, die jährlich fünf Preise in Höhe von jeweils einer Million Pfund vergibt, um innovative Lösungen zur Rettung des Planeten zu fördern und deren Verbreitung zu unterstützen. In diesem Jahr wird die Preisverleihung im November im indischen Mumbai stattfinden.