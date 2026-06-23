Prinz William kommt zu offiziellen Terminen meist in der Limousine. Für einen Auftritt seiner Umweltinitiative wählte er am Dienstag jedoch eine ungewöhnlichere Anreise: Der Thronfolger stieg in den Bus - gemeinsam mit einem prominenten Begleiter.
Prinz William (44) hat in London mit einer ungewohnten Anreise Aufmerksamkeit erregt. Der Thronfolger fuhr am Dienstagmorgen nicht in der Limousine, sondern gemeinsam mit Tierfotograf und Earthshot-Preis-Botschafter Robert Irwin (22) in einem der bekannten Londoner Busse zu einem Termin. Der emissionsfreie Elektrobus war mit dem Earthshot-Logo versehen und brachte die beiden zu einer Veranstaltung der Londoner Klimaschutzwoche.