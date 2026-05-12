Gemeinsam mit Kevin Connolly: Leonardo DiCaprio und Sean Penn besuchen NBA-Spiel

Knapp zwei Monate nach dem großen Oscar-Erfolg ihres gemeinsamen Films "One Battle After Another" wurden Leonardo DiCaprio und Sean Penn beim Lakers-Playoff-Spiel in Los Angeles gesichtet. Aus der ersten Reihe beobachteten sie LeBron James und Co. bei der Arbeit.

Leonardo DiCaprio (51) und Sean Penn (65) haben sich knapp zwei Monate nach ihrem gemeinsamen Oscar-Triumph öffentlich wieder zusammengefunden. Am Montag, 11. Mai, verfolgten die beiden Schauspieler gemeinsam mit DiCaprios langjährigem Freund Kevin Connolly (52) das NBA-Playoff-Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Oklahoma City Thunder in Los Angeles - von den begehrten Courtside-Plätzen in der ersten Reihe aus. Die Lakers schieden dabei aus den Playoffs aus.

DiCaprio und Penn hatten zuletzt im März gemeinsam im Rampenlicht gestanden: Ihr Film "One Battle After Another" gewann bei der Oscar-Verleihung am 15. März sechs Auszeichnungen, darunter den Preis für den besten Film. Penn erhielt für seine Darstellung des Schurken Steven J. Lockjaw den Oscar als bester Nebendarsteller - seine dritte Academy-Award-Auszeichnung überhaupt.

Penn fehlte bei der Oscar-Verleihung

Penn erschien jedoch nicht zur Zeremonie. Stattdessen wurde er am darauffolgenden Tag in der Ukraine gesichtet, wo er Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) besuchte. Das Land befindet sich im fünften Jahr seines Abwehrkriegs gegen Russland. Der Lakers-Besuch war laut US-Medienberichten offenbar Penns erster öffentlicher Auftritt in den USA seit seinem Oscar-Gewinn.

laDiCaprio und Penn waren beim Playoff-Spiel der Lakers nicht die einzigen bekannten Gesichter. Auch Jessica Alba, Miles Teller, Sängerin Tinashe und Max Baecker verfolgten das Spiel von den Courtside-Plätzen aus. Für die Lakers-Fans war es ein bitterer Abend: LeBron James und sein Team schieden damit endgültig aus den laufenden NBA-Playoffs aus.

Connolly ist selbst seit Jahrzehnten im Film- und Fernsehgeschäft aktiv. Bekannt wurde der 52-Jährige vor allem durch die HBO-Serie "Entourage", in der er von 2004 bis 2011 den Manager Eric Murphy spielte; später übernahm er auch Regiearbeiten, unter anderem bei der Serie selbst und bei Filmen wie "Gotti". Mit DiCaprio verbindet Connolly seit vielen Jahren eine enge Freundschaft