Gemeinsam mit Kevin Connolly: Leonardo DiCaprio und Sean Penn besuchen NBA-Spiel

Knapp zwei Monate nach dem großen Oscar-Erfolg ihres gemeinsamen Films "One Battle After Another" wurden Leonardo DiCaprio und Sean Penn beim Lakers-Playoff-Spiel in Los Angeles gesichtet. Aus der ersten Reihe beobachteten sie LeBron James und Co. bei der Arbeit.
Leonardo DiCaprio (51) und Sean Penn (65) haben sich knapp zwei Monate nach ihrem gemeinsamen Oscar-Triumph öffentlich wieder zusammengefunden. Am Montag, 11. Mai, verfolgten die beiden Schauspieler gemeinsam mit DiCaprios langjährigem Freund Kevin Connolly (52) das NBA-Playoff-Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Oklahoma City Thunder in Los Angeles - von den begehrten Courtside-Plätzen in der ersten Reihe aus. Die Lakers schieden dabei aus den Playoffs aus.