1 Fürst Albert, Fürstin Charlène und die Zwillinge Jacques und Gabriella haben in Monaco die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen lassen. Foto: imago/MAXPPP / Jean François Ottonello

Dank Fürst Albert, seiner Ehefrau Charlène und vor allem den gemeinsamen Zwillingen erstrahlt Monaco inzwischen in feierlicher Weihnachtsbeleuchtung.











Wie auch schon im vorangegangenen Jahr haben Fürst Albert (67) und Fürstin Charlène von Monaco (47) gemeinsam mit Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (10) die Weihnachtsbeleuchtung am Place d'Armes feierlich zum Strahlen gebracht. Natürlich durften auch 2025 wieder die beiden Kinder gemeinsam den großen roten Knopf betätigen, der ganz Monaco in festlichem Licht aufleuchten ließ. Bilder der Zeremonie zeigen, dass vor allem Prinzessin Gabriella mit royalem Elan auf den Buzzer drückte - sehr zur Erheiterung ihrer Eltern.