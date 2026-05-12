Gemeinsam in New York unterwegs: Lindsey Vonn sorgt für Liebesgerüchte mit Ski-Kollege Matthieu Bailet

Die US-amerikanische Ski-Ikone Lindsey Vonn (41) hat mit ihren jüngsten Auftritten an der Seite eines französischen Skirennfahrers Spekulationen über eine neue Liebe ausgelöst. Wie das US-Magazin "People" berichtet, wurde die Sportlerin in der vergangenen Woche mehrfach gemeinsam mit Matthieu Bailet (30) in New York City gesichtet. Auch einen speziellen Social-Media-Beitrag von ihm kommentierte sie.

"Sie lernen sich gerade kennen" Angeblich soll alles noch ganz frisch sein. "Sie lernen sich gerade kennen", wird ein Insider zitiert. Am Sonntag posierten aber beide ganz offiziell zusammen für die Fotografen. Nach einer Aufführung des Broadway-Musicals "The Outsiders" traf Vonn mit dem Ensemble zusammen und ließ sich mit den Darstellern fotografieren. Auf einer weiteren Aufnahme posiert sie im Backstage-Bereich neben Bailet. Beide strahlen in die Kamera. Auch abseits des Theaters seien die beiden in der Stadt zusammen unterwegs gewesen, so etwa beim Einkaufsbummel im Stadtteil SoHo und in der U-Bahn.

Reaktion auf ein Bild, das ihn mit freiem Oberkörper zeigt

Weiteres Indiz für eine möglicherweise mehr als freundschaftliche Verbindung: Sie kommentierte erst vor Kurzem einen Instagram-Post des 30-Jährigen mit einem Augen-Emoji. Auf dem Bild wäscht er mit freiem Oberkörper sein Auto.

Beide teilen die Leidenschaft für den Skisport. Matthieu Bailet ist auf die Disziplinen Abfahrt und Super-G spezialisiert. Er ist allerdings nicht ganz so erfolgreich wie Vonn: Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking erreichte er in der Abfahrt den 27. Platz. Die 41-Jährige hingegen ist Olympiasiegerin in der Abfahrt und gewann bei Weltmeisterschaften zweimal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze. Bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Mailand und Cortina wagte sie ein Comeback, erlitt jedoch einen schweren Sturz und musste danach mehrfach operiert werden.

Prominente Ex-Beziehungen

Seit mehr als einem Jahr gilt Vonn nach mehreren gescheiterten Beziehungen offiziell als Single. Im Februar 2025 hatte sie die Trennung von dem Geschäftsmann Diego Osorio bekannt gegeben, mit dem sie mehrere Jahre lang zusammen war. Zuvor hatte sie vor allem auf Partner aus der Sportszene gesetzt. Sie hat bereits eine Ehe hinter sich, mit dem Skirennfahrer Thomas Vonn (50) war sie von 2007 bis 2013 verheiratet. Die Verlobung mit NHL-Star P.K. Subban scheiterte, zudem war sie mit dem NFL-Coach Kenan Smith und Golfprofi Tiger Woods zusammen.