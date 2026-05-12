Gemeinsam in New York unterwegs: Lindsey Vonn sorgt für Liebesgerüchte mit Ski-Kollege Matthieu Bailet

Ist Lindsey Vonn frisch verliebt? Nachdem sie in New York wiederholt mit dem französischen Skirennfahrer Matthieu Bailet gesehen wurde, brodelt die Gerüchteküche.
Die US-amerikanische Ski-Ikone Lindsey Vonn (41) hat mit ihren jüngsten Auftritten an der Seite eines französischen Skirennfahrers Spekulationen über eine neue Liebe ausgelöst. Wie das US-Magazin "People" berichtet, wurde die Sportlerin in der vergangenen Woche mehrfach gemeinsam mit Matthieu Bailet (30) in New York City gesichtet. Auch einen speziellen Social-Media-Beitrag von ihm kommentierte sie.