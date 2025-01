1 Die AfD ist „bereit für mehr“, aber offenbar nicht bereit für zwei Wahlen innerhalb von vier Wochen. Foto: dpa/Paul Glaser

Einen Monat nach der Bundestagswahl muss in Crailsheim der Gemeinderat neu gewählt werden. Doch die AfD ist nicht dabei. Offenbar hapert es an einer deutschen Tugend.











Die außerplanmäßige Gemeinderatswahl in Crailsheim am 23. März wird ohne die AfD stattfinden. Bei der Partei hapert es offenbar an einer deutschen Tugend, der Pünktlichkeit „Es liegt uns keine Liste vor“, sagte der Sprecher der Stadt, Christian Herse, und bestätigte damit eine Meldung des Hohenloher Tagblatts.