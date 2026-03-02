Gemeinderat Zell: Der geheime Vertrag des Bürgermeisters zum Stadionbau

Ein alter Vorvertrag mit der Firma Strabag zum Großprojekt Stadionbau am Zeller Berg ist jetzt aufgeploppt und löst im Gemeinderat Empörung aus.
In Zell schlagen die Wogen hoch. Der frühere Bürgermeister Werner Link hat im Herbst 2017 einen Vorvertrag mit der Firma Strabag geschlossen, ohne vom Gemeinderat ermächtigt zu sein und ohne das Gremium auch nur zu informieren. So stellt sich das jetzt dar, nachdem der alte Vertrag aufgeploppt ist und vor Gericht landete. Dass man im Gemeinderat davon nichts wusste, war jetzt in der Gemeinderatssitzung in Zell keine Frage. „Dass es die Idee eines Vorvertrags gab – Ja. Aber ganz klar: Er ist im Gemeinderat nicht besprochen worden.“ So sagt es Hans-Ulrich Lay (Bürgerforum). Niemand von seinen alten Gemeinderatskollegen sagt etwas anderes.