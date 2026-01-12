Gelungene Premiere bei RTL: Rebecca Mir meistert ihr Exclusiv-Debüt trotz Nervenflattern

"Ich bin schon am Zittern", gestand Rebecca Mir noch kurz vor ihrer ersten "Exclusiv"-Moderation. Doch dann lieferte die 34-Jährige eine fehlerfreie Premiere ab. Im roten Blazerkleid führte die ehemalige "taff"-Moderatorin souverän durch das RTL-Starmagazin.

Die Aufregung war groß, zumindest noch wenige Minuten vor dem Start. "Ich bin schon am Zittern", gestand Rebecca Mir (34) kurz bevor sie am Montagabend (12. Januar) erstmals als Moderatorin des RTL-Starmagazins "Exclusiv" vor die Kamera trat. Doch von Nervosität war dann nichts mehr zu spüren: Die gebürtige Aachenerin präsentierte sich in einem kurzen, roten Blazerkleid und auf hohen roten Pumps - und lieferte eine makellose Vorstellung ab.

Ohne einen einzigen Versprecher führte Mir durch die Sendung und präsentierte Nachrichten über Stars wie Sylvie Meis (47) sowie Timothée Chalamets (30) Auftritt bei den Golden Globes. Die Professionalität, die sie in 13 Jahren als "taff"-Moderatorin bei ProSieben gesammelt hat, zahlte sich offensichtlich aus.

Zum Abschluss ihrer Premiere verabschiedete sich Mir von den Zuschauern: "Das war es schon mit meiner allerersten Sendung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe wir sehen uns morgen um 18:30 Uhr wieder."

Für die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Finalistin von 2011 markiert der Wechsel zu "Exclusiv" einen bedeutenden Karriereschritt. Künftig wird sie an der Seite von Hauptmoderatorin Frauke Ludowig (62) regelmäßig durch das Starmagazin führen - sowohl unter der Woche als auch am Wochenende bei "Exclusiv Weekend". Zum Moderationsteam gehört außerdem weiterhin Kena Amoa (55).

Vom Model zur etablierten TV-Persönlichkeit

Rebecca Mirs Weg ins Rampenlicht begann 2011, als sie bei Heidi Klums Castingshow den zweiten Platz belegte. Es folgten Auftritte auf internationalen Fashion Weeks und verschiedene TV-Engagements. Doch erst bei "taff" etablierte sich die junge Mutter als seriöse Fernsehmoderatorin.

Bei "Exclusiv" eröffnen sich ihr nun noch weitere Möglichkeiten, in die Welt der Stars einzutauchen: "Das macht ja diesen neuen Job auch so interessant. Jetzt lese ich nicht nur über diese Menschen oder berichte, sondern werde sie auch noch hautnah treffen und darf ihnen Fragen stellen - da bin ich gespannt, wie sie reagieren", verriet sie RTL.

Das Timing könnte kaum besser sein: "Exclusiv" feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Seit diesem Monat läuft die Sendung sieben Tage die Woche bei RTL und auf RTL+.