Hörverlust durch Bombe in Syrien: Gehörlose Flüchtlinge starten in Winnenden als Maler durch

Gehörlose Flüchtlinge starten in Winnenden als Maler durch

Hörverlust durch Bombe in Syrien

1 Bei der Arbeit als Maler sind die Zwillinge Badie und Mohamad Al Ali (links und rechts) in ihrem Element. Foto: privat

Badie und Mohamad Al Ali sind lustig, fleißig – und taub. Der Hörverlust und schlimme Erinnerungen halten die Kriegsflüchtlinge nicht davon ab, hier als Maler durchzustarten.











Es war alles in bester Ordnung. Die Zwillinge Badie und Mohamad Al Ali sind sieben Jahre alt, gehen in die zweite Klasse, kicken mit viel Spaß und genießen ihre Kindheit im Kreis der Familie. Es sind fünf Brüder, die unbeschwert in der syrischen Stadt Idlib aufwachsen. Doch im Jahr 2011 wird alles anders, die Welt der Brüder steht plötzlich Kopf.