Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, im Alltag Geld zu sparen. Welche sich davon am meisten lohnen, erfahren Sie hier.















Inflationsrate (1) und Energiekosten befinden sich auf einem anhaltenden Hoch. Durch den Krieg in der Ukraine und die dadurch stark gestiegenen Preise für Öl und Gas wird zusätzlich auch der kommende Winter eine Belastung für die Haushalte. Wie stark die Kosten für das Heizen bis dahin weiter steigen werden, ist noch unklar (2). Klar ist, dass so ziemlich alles teurer wird. Geld im Alltag zu sparen ist daher ein entscheidender Schritt, um den drohenden Mehrkosten bereits jetzt schon entgegenzuwirken. Aber welche Sparmaßnahmen im Alltag lohnen sich am meisten?

10 Dinge, mit denen Sie im Alltag am meisten Geld sparen

Sparen kann man an vielen Ecken, aber bevor man anfängt, jeden Cent umzudrehen, sollte man sich bewusst sein, wo das größte Einsparpotenzial im Alltag ist. Die größten Ausgaben privater Haushalte betreffen den Bereich Wohnen und Energie, gefolgt von Nahrungs- und Genussmittel und Verkehr (3). Je nach Lebenssituation machen diese Bereiche bereits etwa 70 Prozent aller Ausgaben von Privathaushalten aus. Sparmaßnahmen im Alltag mit dem größten Effekt haben daher die folgenden Dinge:

1. Zusammen wohnen

Am meisten Geld sparen lässt sich durch eine Anpassung der Wohnsituation. Jedes Jahr wächst in Deutschland der Platzbedarf pro Kopf. Das liegt allerdings vor allem am stark steigenden Trend der Einpersonenhaushalte (4). Bis 2040 wird voraussichtlich jeder vierte Mensch in Deutschland allein wohnen. Dabei ist zusammen zu wohnen deutlich günstiger (5). Neben dem Platzbedarf für Extra-Bad und Küche sinken auch die Energiekosten pro Kopf drastisch.

2. Richtig heizen

Einer der wichtigsten Hebel, um Geld zu sparen, wird in der kommenden Heizperiode vor allem das eigene Heizverhalten sein. Wird die Raumtemperatur nur um einen Grad gesenkt, lassen sich bereits 6 Prozent der Heizkosten sparen (6). In der Regel sind 20 Grad für Wohnbereiche völlig ausreichend. Kälter als 16 Grad sollte es in bewohnten Räumen langfristig allerdings nicht sein, da dann das Risiko von Schimmelbildung steigt. Die wichtigsten Tipps, um Heizkosten zu sparen, sind:

Thermostat nie voll aufdrehen

Stoßlüften statt Fenster auf kipp

Temperatur nachts senken, nicht abdrehen

Heizkörper freihalten

Türen in beheizten Räumen schließen

Alle Tipps, wie Sie richtig und vor allem günstig heizen, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

Übrigens: Etwa 14 Prozent der Energiekosten fallen auf das Erwärmen von Wasser an. Duschen statt Baden sowie Sparduschköpfe helfen im Alltag somit ebenfalls beim Geld sparen. Wie Sie schnell und einfach Ihren Wasserverbrauch beim Duschen berechnen, erfahren Sie hier.

Lese-Tipp: Lohnt sich eine Elektroheizung? (Heizlüfter, Infrarotheizung und Co)

3. Strom sparen

Ebenfalls ein großer Posten sind die Stromkosten. Ein Einpersonenhaushalt verbraucht jährlich knapp 2.000 kWh (7). Aktuell liegt der durchschnittliche Strompreis bei etwa 37 Cent/kWh (8), was fast 800 Euro im Jahr entspricht. Energiehungrige Geräte, wie zum Beispiel Wäschetrockner können dabei ohne Probleme etwa 100 bis 150 Euro nur an Stromkosten verursachen. Um Stromkosten im Alltag zu sparen, empfiehlt das Bundesministerium für Umwelt (BMUV) vor allem die folgenden Dinge:

Waschmaschine voll beladen

Niedrige Waschtemperatur wählen (40 Grad verbraucht halb so viel Strom wie 60 Grad)

Wäscheständer statt Trockner nutzen

Standby- Geräte ganz ausschalten

LED statt Glüh- und Halogenlampen

Helligkeit von TV und Monitoren verringern

Energiesparoptionen von Geräten nutzen (z.B. Geschirrspüler, Computer etc.)

4. Abonnements und Verträge verwalten

Wie viel bezahlen Sie für Ihre monatlichen Abos, Verträge und Versicherungen? Netflix, Spotify, Amazon Prime und Office 365 sind in der Regel nur die Spitze des Eisberges.

Diese wiederkehrenden Zahlungen einmal aufzulisten und aufzuräumen kann sich lohnen. Wer einige Abos hat, kann schnell sogar mehrere Hundert Euro im Jahr sparen, indem selten genutzte Verträge gekündigt werden. Gehen Sie Ihre Kontoauszüge der letzten Monate durch und listen Sie alle wiederkehrenden Kosten auf. Vergessen Sie dabei nicht die jährlich wiederkehrenden Kosten.

Vielleicht gibt es günstige Alternativen. Wer die Mitgliedschaft im Fitnessstudio kündigt, kann trotzdem Sport machen. Wer mehrere Streamingdienste hat, kann trotzdem Filme schauen, wenn nur noch ein Dienst weitergeführt wird.

5. Sprit sparen

In Deutschland gibt ein Privathaushalt knapp 1.000 Euro im Jahr für Sprit aus (9). Wer seine Spritkosten um 20 Prozent senkt, kann so am Ende des Jahres 200 Euro auf die Seite legen. Laut ADAC ist eine Sprit-Einsparung von 20 Prozent bei vielen bereits durch wenige Umstellungen im Alltag möglich. Die wichtigsten Dinge sind:

Fahrweise optimieren (z.B. früh hochschalten und mit niedrigen Umdrehungen fahren)

Vorausschauend fahren (z.B. langsamer fahren, statt stark zu bremsen)

Kurze Strecken vermeiden

Auto regelmäßig warten

6. Steuererklärung machen

In der Regel lohnt es sich für Privatpersonen eine Steuererklärung zu machen. Die durchschnittliche Rückerstattung bei Personen, die ausschließlich Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit erzielen, liegt bei etwa 1.000 Euro im Jahr (10). Steuerprogramme helfen vorab bei der Einschätzung der Rückerstattung durch die Steuererklärung. Auch ein Beratungs-Termin beim Steuerberater kann sich lohnen, um zu erfahren, was alles wie geltend gemacht werden kann.

7. Sparen beim Einkaufen

Neben Wohnen und Mobilität sind Nahrungs- und Genussmittel ein weiterer großer Posten in den Ausgaben von Privathaushalten. Etwa 15 Prozent des Einkommens wird hierfür monatlich ausgegeben (11). Somit kann auch hier im Alltag viel Geld gespart werden. Mit wenigen neuen Gewohnheiten beim Einkaufen sind am Ende des Monats die Ausgaben schnell um 50 Euro reduziert, was am Ende des Jahres ein Plus von weiteren 600 € ausmacht. Die wichtigsten Dinge, um im Alltag beim Einkaufen Geld zu sparen, sind:

Einkauf planen

Bücken und strecken (günstige Produkte befinden sich meist in den oberen und unteren Fächern)

Preise vergleichen

Weniger Fleisch und Fisch

Weniger wegschmeißen# • Nicht hungrig einkaufen

Eigenmarken statt Markenprodukte kaufen

8. Freunde einladen statt auszugehen

Etwa 10 Prozent der Haushaltseinkünfte gehen für Freizeit und Unterhaltung drauf. Restaurant-, Bar- und Kinobesuche sind in der Regel teure Programmpunkte. Wer das eine oder andere Mal im Monat die Freunde stattdessen nach Hause einlädt, kann im Jahr ohne Probleme ein paar weitere Euros sparen.

9. Teure Gewohnheiten loswerden / umstellen

So ziemlich jeder hat teure Gewohnheiten. Raucher geben zum Beispiel im Jahr ohne Probleme 300 bis 400 Euro aus. Wer als Raucher im Alltag Geld sparen möchten, sollte darüber nachdenken, mit dem Rauchen aufzuhören. Etwa halbieren lassen sich die Kosten bereits durch Reduzierung. Weiter halbiert werden können die Kosten durch eine Umstellung auf Drehtabak. Wer sich täglich einen Coffee-to-go kauft, gibt so jährlich ebenfalls schnell 100 bis 200 Euro mehr aus als den eigenen Becher zu Hause zu füllen. Weitere teure Gewohnheiten sind zum Beispiel:

Essen in der Kantine

Lotto spielen

Essen bestellen

Lesen Sie auch: Tipps, um mit dem Rauchen aufzuhören

10. Weniger mit Karte bezahlen

Mit Karte zu bezahlen ist überaus praktisch, allerdings verliert man so schnell den Überblick über die tatsächlichen Ausgaben. Deutlich reflektierter werden Einkäufe, wenn diese mit physischem Bargeld aus dem Geldbeutel bezahlt werden.