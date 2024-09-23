Woher stammen die rätselhaften Laute im Marianengraben?

Im Marianengraben wurden seltsam metallisch klingende Laute aufgezeichnet. Nach jahrelangen und aufwendigen Horchexperimenten haben Meeresbiologen die Quelle dieser sogenannten Biotwangs ausfindig gemacht.
Am tiefsten Ort der Weltmeere, im Marianengraben, lastet auf jedem Quadratzentimeter eine Tonne Gewicht. Wie kann in dieser lebensfeindlichen Umgebung etwas existieren? Der rund 2400 Kilometer lange Tiefseegraben liegt im westlichen Pazifischen Ozean und hat eine maximale Tiefe von rund 11.000 Metern.