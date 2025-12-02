Geheimkonzert in Stuttgart: Kraftklub spielen in Stuttgarter Tattoo-Studio – inklusive bleibender Erinnerung

Die Band Kraftklub hat auf ihrer Promo-Tour Halt in einem Stuttgarter Tattoo-Studio gemacht – inklusive Erinnerungen, die unter die Haut gehen. So hat das Studio-Team den Besuch erlebt.
Es ist der Traum eines jeden Indie-Rock-Fans – Kraftklub spielen ein Privatkonzert in Stuttgart. Für das Team des Stuttgarter Tattoo-Studios Omega Tattoos am Stöckach ist dieser Traum am vergangenen Wochenende Realität geworden. Die Band um Frontmann Felix Kummer stattete dem Studio einen Besuch ab – inklusive Live-Konzert und Tätowierungen für alle fünf Bandmitglieder. Aber der Reihe nach – wie kam es zu dem Spontanbesuch in der Landeshauptstadt?