In unserer Serie „Gehaltscheck Stuttgart“ gewährt Corinna Jahn (42) einen Einblick in ihren Beruf als Leiterin einer Kita. Die Erzieherin spricht offen über ihre Verdienstmöglichkeiten.
„Ein verantwortungsvoller Job“ oder „so viel Geduld hätte ich nicht“ – Reaktionen wie diese hört Corinna Jahn oft, wenn sie auf Partys von ihrem Beruf erzählt. Die 42-Jährige leitet eine städtische Kindertageseinrichtung in Stuttgart-Untertürkheim. Viele denken bei der Arbeit der Erzieherin zuerst an Spielen und Basteln – sind dann aber überrascht, wenn Jahn erzählt, wie vielseitig der Job tatsächlich ist.