In unserer Serie „Gehaltscheck Stuttgart“ gewährt Corinna Jahn (42) einen Einblick in ihren Beruf als Leiterin einer Kita. Die Erzieherin spricht offen über ihre Verdienstmöglichkeiten.

„Ein verantwortungsvoller Job“ oder „so viel Geduld hätte ich nicht“ – Reaktionen wie diese hört Corinna Jahn oft, wenn sie auf Partys von ihrem Beruf erzählt. Die 42-Jährige leitet eine städtische Kindertageseinrichtung in Stuttgart-Untertürkheim. Viele denken bei der Arbeit der Erzieherin zuerst an Spielen und Basteln – sind dann aber überrascht, wenn Jahn erzählt, wie vielseitig der Job tatsächlich ist.

„Von Personalführung über Organisation bis hin zur Zusammenarbeit mit Familien“, zählt Jahn auf. In der Kita in der Ötztaler Straße trägt sie als Führungskraft Verantwortung für zwei Häuser und ein wachsendes Team, zu dem auch viele Auszubildende gehören. In unserer Serie „Gehaltscheck Stuttgart“ gibt die Erzieherin Einblicke in ihren Arbeitsalltag und verrät, was man verdienen kann.

Vom Kindheitstraum zur Führungsrolle

Der Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, war bei Jahn schon früh da. Bereits in ihrer Schulzeit leitete sie eine Bastel- und Spielgruppe. Konsequent schlug sie nach dem Schulabschluss den Weg zur Erzieherin ein und arbeitete lange im direkten Kontakt mit den Kindern.

Die meisten Menschen hätten großen Respekt vor ihrem Beruf und sähen, wie wichtig frühkindliche Bildung für die Entwicklung von Kindern sei, erzählt Kita-Chefin Corinna Jahn. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Sie qualifizierte sich stetig weiter: zur Fachwirtin für Organisation mit Zusatzqualifikation für die Krippenarbeit. Besonders am Herzen liegt ihr die Sprachförderung – hier bildete sie sich als Praxisberaterin weiter. Als stellvertretende Kita-Leitung sammelte sie schließlich Führungserfahrung. „So konnte ich ganz praktisch erleben, dass bei uns auch für Erzieherinnen alle Wege zu einer Leitungstätigkeit offenstehen“, betont sie.

Was den Job besonders macht – und wann es schwierig wird

„Am wichtigsten sind für mich die täglichen Momente mit den Kindern: sie in ihrer Entwicklung zu begleiten, ihre Fortschritte zu sehen und die vielen kleinen, aber bedeutenden Augenblicke mitzuerleben“, schildert Jahn. Die fröhlichen Kinderaugen seien ihre größte Motivation.

Doch der Alltag bringt auch schwierige Situationen mit sich. Dazu zählen Konfliktgespräche, sei es im Team oder mit Familien. „Es ist nicht immer einfach, auch unangenehme Themen offen anzusprechen und dabei für alle Beteiligten eine gute Lösung zu finden“, sagt Jahn. Solche Momente erforderten Fingerspitzengefühl, Klarheit und Professionalität.

Das Gehalt: Das verdient eine Kita-Leiterin

Jahn wird nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE) bezahlt. Ihre Eingruppierung in Entgeltgruppe S16 richtet sich nach der Größe der Einrichtung und der Anzahl der betreuten Kinder. In Vollzeit liegt das Grundgehalt derzeit zwischen 4.263,29 Euro und 6.002,61 Euro brutto monatlich.

Grundvoraussetzung für den Job: Freude an der Arbeit mit Kindern Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Zulagen, etwa für die Praxisanleitung von Auszubildenden, sind möglich. Das Gehalt steigt mit der Berufserfahrung in tariflichen Stufen automatisch an.

Was Auszubildende und Fachkräfte verdienen

Die Stadt Stuttgart bietet verschiedene Ausbildungswege an, darunter die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zur Erzieherin/zum Erzieher. PiA-Auszubildende erhalten eine monatliche Vergütung: im ersten Jahr 1.490 Euro, im letzten Jahr 1.653 Euro. Hinzu kommt die Stuttgart-Zulage von 70 Euro im Monat.

Nach der Ausbildung liegt das Einstiegsgehalt als pädagogische Fachkraft im Gruppendienst – je nach Tätigkeit und Qualifikation – zwischen S3 (3.320,05 Euro brutto) und S8b (3.812,64 Euro brutto) nach dem TVöD SuE.

Mit der Berufserfahrung steigt das Gehalt weiter: Eine sozialpädagogische Assistenz kann bis zu 3.848,98 Euro erreichen, eine Erzieherin/ein Erzieher im Gruppendienst bis zu 5.190,90 Euro. Eine Leitungsfunktion bei der Stadt wird je nach Größe der Einrichtung sogar mit bis zu 6.773 Euro brutto vergütet.

Auskommen mit dem Gehalt: Teilzeit erfordert Planung

Zusätzlich zu diesen Bruttobeträgen kommen tarifliche und städtische Zulagen in Höhe von insgesamt 280 Euro sowie geldwerte Vorteile wie Corporate Benefits, ein Zuschuss zum Deutschlandticket und vermögenswirksame Leistungen. Alle Angaben sind Bruttoangaben und beziehen sich auf eine Vollzeitbeschäftigung.

Zu den Aufgaben einer Kita-Leiterin gehören neben der pädagogischen Arbeit auch Personalführung und Organisation. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Jahn arbeitet aktuell in Teilzeit, um sich um ihr Kind zu kümmern. „Insgesamt komme ich mit meinem Gehalt gut zurecht und kann mir auch Freizeitangebote sowie Urlaube leisten“, sagt sie. Dennoch sei es wichtig, die Finanzen gut im Blick zu behalten und bewusst zu planen. „Gerade in Teilzeit merkt man natürlich, dass man wirtschaftlich gut haushalten muss.“

Menschenkenntnis, Leidenschaft und ein „dickes Fell“

Was sollten Interessierte mitbringen? „Für meinen Beruf braucht man vor allem eine gute Menschenkenntnis, da man täglich mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten – Kindern, Familien und Mitarbeitenden – arbeitet“, erklärt Jahn. Geduld und Einfühlungsvermögen seien ebenso wichtig, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen.

Ferner seien eine hohe Stressresistenz, Auffassungsgabe und Professionalität entscheidend. Und nicht zuletzt helfe „ein gewisses ‚dickes Fell‘, sich nicht alles zu sehr zu Herzen zu nehmen und trotzdem professionell zu bleiben“. Jahn fasst zusammen: „Letztendlich braucht es Leidenschaft und die Motivation zur Arbeit mit den Kindern und Familien in unserer Stadt.“