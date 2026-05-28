In unserer Serie „Gehaltscheck Stuttgart“ gewährt ein Hauptbrandmeister bei der Feuerwehr Stuttgart einen ehrlichen Einblick in seinen Arbeitsalltag und die Verdienstmöglichkeiten.

„Ist das nicht total gefährlich?“ oder „Ich habe echt großen Respekt vor eurer Arbeit“ – diese Reaktionen kennt Michael Christ nur zu gut. Wenn der Erste Hauptbrandmeister auf Partys von seinem Beruf bei der Feuerwehr Stuttgart erzählt, sind die Menschen meist beeindruckt. Doch im Gespräch merkt der 41-Jährige schnell, dass das Bild von der Feuerwehr oft durch Filme und Nachrichten geprägt ist. „Viele sind überrascht, wenn ich erzähle, wie vielfältig unser Job eigentlich ist. Wir löschen eben nicht nur Brände, sondern kümmern uns um ganz unterschiedliche Einsätze.“

Christ ist Beamter im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst bei der Branddirektion Stuttgart. Als Erster Hauptbrandmeister ist er dabei an vorderster Front, wenn es darum geht, Brände zu löschen, technische Hilfe bei Unfällen zu leisten und Menschen oder Tiere aus Notlagen zu befreien.

Tierrettung in der Wilhelma und lebensrettende Anrufe

Christ kam auf einem klassischen Weg zur Feuerwehr: über sein ehrenamtliches Engagement in der Jugendfeuerwehr und später in der Einsatzabteilung einer Freiwilligen Feuerwehr. Besonders die Kombination, anderen Menschen helfen zu können und gemeinsam im Team Lösungen zu finden, begeisterte ihn so sehr, dass er dies zu seinem Hauptberuf machte.

Die schönsten Erlebnisse? „Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es viele besondere Momente gibt“, sagt Christ. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm eine erfolgreiche Tierrettung in der Wilhelma. Aber auch Einsätze im Rahmen von Brandsicherheitswachdiensten und seine Zeit in der Integrierten Leitstelle Stuttgart waren prägend. „Ein Moment, der mir besonders nahegeht, war ein Notruf, bei dem ich am Telefon lebensrettende Sofortmaßnahmen angeleitet habe und wir einem Kind dadurch rechtzeitig helfen konnten.“

Brände löschen ist eine Kernaufgabe: Die Arbeit der Feuerwehr ist vielfältig und oft gefährlich (Symbolfoto). Foto: SDMG / Kaczor

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. „Ja, leider gehört das auch dazu. In unserem Beruf lassen sich belastende Erlebnisse nicht vermeiden“, räumt Christ ein. Wichtig sei es, solche Erfahrungen gut zu verarbeiten und aufzuarbeiten, auch wenn manche Bilder und Erlebnisse trotzdem im Kopf blieben.

Teamgeist und die Sache mit dem Respekt

„Am meisten gefällt mir, dass ich Menschen in Not helfen kann und dabei wirklich etwas Sinnvolles tue“, betont Christ. Der starke Teamgeist, das Wissen, sich aufeinander verlassen zu können, und die ständige persönliche und berufliche Weiterentwicklung machen den Job besonders.

Was ihn dagegen eher sprachlos macht, ist die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften. „Gerade in den letzten Jahren hat das spürbar zugenommen. Das behindert uns bei unserer Arbeit und macht viele Situationen unnötig schwieriger.“

Für seinen Beruf braucht man eine ganze Reihe an Eigenschaften: körperliche Fitness, Belastbarkeit, Ruhe in stressigen Situationen, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein. „Dazu kommen technisches Verständnis, Empathie im Umgang mit Menschen, Lernbereitschaft und die Fähigkeit, auch unter Druck klare Entscheidungen zu treffen“, erklärt Christ.

Das Bruttogehalt eines Ersten Hauptbrandmeisters

Als Feuerwehrbeamter ist Michael Christ in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis und erhält eine gesetzlich geregelte Besoldung. „Ich selbst bin aktuell in der Besoldungsgruppe A10 eingestuft, das entspricht einem monatlichen Bruttogrundgehalt von rund 3.950 Euro“, verrät er.

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Mit zunehmender Berufserfahrung steigt auch das monatliche Bruttogrundgehalt regelmäßig an – und das, ohne dass man dafür befördert werden muss oder die Besoldungsgruppe wechselt. Das geschieht durch sogenannte Erfahrungsstufen, die man allein durch die Dienstzeit erreicht. Hinzu kommen noch verschiedene Zulagen, etwa für den Einsatzdienst oder für Nacht- und Feiertagsarbeit.

Von der Tierrettung bis zum Einsatz in der Leitstelle: Die Arbeit bei der Feuerwehr ist abwechslungsreich (Symbolfoto). Foto: Feuerwehr Metzingen

Auch für Berufseinsteiger gibt es klare Regelungen. Als Auszubildende – sogenannte Anwärterinnen und Anwärter – befinden sie sich während der rund siebenmonatigen Grundausbildung im Beamtenverhältnis auf Widerruf und erhalten etwa 1.490 Euro im Monat. Nach erfolgreichem Abschluss werden sie in der Regel auf Probe verbeamtet und steigen in die Besoldungsgruppe A8 ein, was aktuell einem monatlichen Bruttoeinkommen von rund 3.200 Euro entspricht.

Hohe Verantwortung, sicheres Einkommen

„Mit der Besoldung kommt man grundsätzlich gut zurecht. Es ist ein sicheres und verlässliches Einkommen, das eine solide Lebensgrundlage bietet“, schätzt Michael Christ seine Verdienstsituation ein. Er verweist jedoch auch auf die besonderen Anforderungen des Jobs: „Wir arbeiten im Schichtdienst, sind körperlich gefordert und erleben auch psychisch belastende Situationen.“ Zudem würden sich gerade in größeren Städten wie Stuttgart die höheren Lebenshaltungskosten bemerkbar machen.

„Insgesamt ist die Bezahlung gut, auch wenn sie mit einem Beruf einhergeht, der viel Verantwortung und Einsatz verlangt“, resümiert der Hauptbrandmeister. Die Stuttgarter Feuerwehr sucht jährlich neue Auszubildende und Einsatzkräfte für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung oder der direkte Einstieg nach dem Schulabschluss in die Ausbildung zur Notfallsanitäterin beziehungsweise zum Notfallsanitäter.