In unserer Serie „Gehaltscheck Stuttgart“ gewährt ein Hauptbrandmeister bei der Feuerwehr Stuttgart einen ehrlichen Einblick in seinen Arbeitsalltag und die Verdienstmöglichkeiten.
„Ist das nicht total gefährlich?“ oder „Ich habe echt großen Respekt vor eurer Arbeit“ – diese Reaktionen kennt Michael Christ nur zu gut. Wenn der Erste Hauptbrandmeister auf Partys von seinem Beruf bei der Feuerwehr Stuttgart erzählt, sind die Menschen meist beeindruckt. Doch im Gespräch merkt der 41-Jährige schnell, dass das Bild von der Feuerwehr oft durch Filme und Nachrichten geprägt ist. „Viele sind überrascht, wenn ich erzähle, wie vielfältig unser Job eigentlich ist. Wir löschen eben nicht nur Brände, sondern kümmern uns um ganz unterschiedliche Einsätze.“