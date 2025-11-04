Gegner in der Europa League: Spitzenreiter mit Ex-Star als Trainer – das ist Feyenoord Rotterdam

Der Club zählt zu den großen drei in den Niederlanden. Doch am Donnerstag (21 Uhr) beim VfB sollte Feyenoord Rotterdam dringend punkten. Wir stellen den Ersten der Eredivisie vor.
Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen mit dem 0:2 beim FC Basel sowie dem 0:1 bei Fenerbahce Istanbul tritt der VfB an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) in der Europa League wieder zu Hause an. Der Gegner Feyenoord Rotterdam steht dabei wie der VfB mit dem Rücken zur Wand. Wir stellen den niederländischen Traditionsclub vor. Der Trainer Gecoacht wird der Verein von einem ehemaligen Weltklassespieler. Robin van Persie stammt aus Rotterdam, wo er bei Feyenoord auch fußballerisch groß wurde. Dann wechselte der Stürmer und 102-malige Nationalspieler der Niederlande mit 21 Jahren in die englische Premier League zum FC Arsenal. Für die Gunners erzielte er in 194 Einsätzen 96 Tore. Weitere Stationen van Persies waren Manchester United sowie Fenerbahce Istanbul.