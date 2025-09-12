Gegner des VfB Stuttgart: Noah Atubolu vom SC Freiburg – der beweglichste „Baumstamm“ des Schwarzwalds

Die Torhüterkarriere des heute 23-jährigen Noah Atubolu begann einst mit einem Zufall in der Halle. Bei einem Nachwuchsturnier verletzte sich damals der Keeper des Freiburger FC, bei dem Atubolu die ersten Jahre in der Jugend aktiv gewesen war - als Abwehrspieler. Es ging ins Elfmeterschießen, das Team brauchte einen Ersatztorwart. Das Ende war ein Anfang: Atubolu parierte drei von fünf Schüssen. Fortan stand er zwischen den Pfosten.

Seine Qualitäten als Elferkiller hat er sich bis heute bewahrt. Oder besser - Atubolu hat sie ausgebaut: In der vergangenen Bundesliga-Saison parierte das im Freiburger Stadtteil Weingarten aufgewachsene Eigengewächs des SC vier Strafstöße nacheinander und stellte obendrein einen neuen Vereinsrekord auf: In der Rückrunde blieb der U-21-Nationalkeeper, der im Sommer ein Garant für den Finaleinzug der deutschen Elf bei der EM war, 609 Minuten lang ohne Gegentor in der Liga.

Noah Atubolu – der „Baumstamm“ des SC Freiburg

Der VfB Stuttgart also ist vor dem Gastspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gewarnt vor dem Mann im Tor, den der Freiburger Innenverteidiger Matthias Ginter qua dessen mächtiger Statur (96 Kilogramm bei 1,90 Metern Körpergröße) gerne liebevoll „Baumstamm“ nennt.

Dieses Bild ist auch insofern stimmig, da Atubolu in seinem Fußballerleben bisher nirgendwo anders spielte als in Freiburg, umgeben von den echten Bäumen des Schwarzwals. Fest verwurzelt steht er also in seiner Heimat im Tor, seit 2015 beim Sport-Club. Und dass die angepflanzten Eigengewächse beim SC bisweilen in den Himmel wachsen können, weil sie als solche besonders gehegt, gepflegt und gefördert werden (und nicht etwa wie anderswo nach schwierigen Phasen des Wachstumsprozesses zu anderen Vereinen verpflanzt werden), ist auch bei der Entwicklung des Noah Atubolu zu beobachten.

Noah Atubolu steht für den Weg des SC Freiburg

Rückblick: Im Sommer 2023 verliert der SC seinen Stammkeeper Mark Flekken an den FC Brentford – und entscheidet sich dafür, den damals in der zweiten Mannschaft aktiven Atubolu zur neuen Nummer eins zu machen. Die berühmte Geschichte der Freiburger Durchlässigkeit von der Jugend bis hin zu den Profis bekommt im Nachwuchskeeper das nächste Kapitel. Auch, was den Umgang mit einem schweren Start in der Bundesliga angeht.

Trainer Julian Schuster (li.) fördert Noah Atubolu. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Denn Atubolu zeigt in seinem Premierenjahr, das das letzte von Trainer Christian Streich in Freiburg sein wird, die eine oder andere Unsicherheit - und bekommt in den sozialen Medien teils unterirdische Kritik ab. Zum Ärger seines Förderers Streich: „Das ist Wahnsinn, was der Kerl mitkriegt - ich kann die Unruhe nicht nachvollziehen“, sagt der Coach damals: „Du kannst nicht zu einem 20-Jährigen sagen, schalte jetzt alles aus - die sind ja gewissermaßen mit der Muttermilch groß geworden mit den sozialen Medien. Aber dann musst du natürlich ertragen, dass du als Bundesligaspieler, wenn du mal ein paar Tore gekriegt hast, obwohl du gar nichts dafür kannst, auch üble Sachen zu hören kriegst - und wenn du dann noch vielleicht eine Hautfarbe hast, die ein bisschen brauner ist als bei anderen, wird es nicht besser.“

Im Blickfeld von Bundestrainer Julian Nagelsmann

Unter dem Schutzmantel der bedingungslosen Rückendeckung reift der in Freiburg geborene Sohn nigerianischer Eltern dann nach schweren ersten Monaten zu einem überdurchschnittlichen Bundesliga-Keeper. In der vergangenen Saison, seiner zweiten in der höchsten Spielklasse, springt und hechtet Atubolu unter Streich-Nachfolger Julian Schuster ins Blickfeld von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Wann schlägt die Stunde von Noah Atubolu in der Nationalelf?

Längst gilt er nun als Kandidat für die WM 2026, er konkurriert mit dem derzeit verletzten Marc-André ter Stegen, VfB-Keeper Alexander Nübel und der derzeitigen Nummer eins Oliver Baumann um die Plätze (die Spekulationen über eine mögliche Rückkehr des ewigen Manuel Neuer mal ausgeklammert).

Dass beim jüngsten Länderspielblock Finn Dahmen vom FC Augsburg und nicht Atubolu nominiert wurde, sah Freiburgs Coach Schuster als Ansporn für seinen Schützling: „Man kann so eine Nicht-Nominierung auch als etwas Positives, als eine Herausforderung sehen.“ Und Atubolu selbst? Der sagt so trocken wie überzeugt dies: „Mein Ziel ist es natürlich, für Deutschland zu spielen.“