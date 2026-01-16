Gegner des VfB Stuttgart: Europa-Träume? So ist die Lage bei Union Berlin

Zum Auftakt der Rückrunde empfängt der VfB am Sonntag den 1. FC Union Berlin – die Eisernen haben vor der Partie einen speziellen Reiseplan erstellt.

Zwei Partien im Süden innerhalb von drei Tagen: Der 1. FC Union Berlin hat rund um die beiden Bundesliga-Auswärtsspiele beim FC Augsburg am Donnerstagabend (1:1) und beim VfB Stuttgart an diesem Sonntag (15.30 Uhr) einen Reiseplan erstellt – und der führte die Eisernen nach Herzogenaurach. Dort ist der Trikotsponsor Adidas samt einiger Trainingsplätze beheimatet, weshalb die Unioner rund um die beiden Spiele also im Fränkischen übernachten und nach der Partie in Augsburg nun nicht in die Hauptstadt zurückreisten.

Nach dem 1:1 am Donnerstagabend waren die Berliner positiv gestimmt – was nicht verwunderte, denn Union hatte den Ausgleich in der Nachspielzeit erzielt. Allerdings: In der ersten Hälfte hatte es das Team von Steffen Baumgart mehrfach versäumt, das 1:0 zu machen. „Bis zum Führungstor des FC Augsburg war es eine klare Sache für uns“, sagte der Trainer: „In der zweiten Halbzeit waren wir nicht ganz so, wie es mir gefallen hat. Am Ende haben wir es uns auch wieder über die Jungs, die reinkamen, verdient.“

Horst Heldt, Unions Geschäftsführer Profifußball, sah das genauso. Die Eisernen erzielten in dieser Saison bereits einige späte Tore – das sei laut Heldt „eine Qualität, die wir auch von der Bank bringen können, die Mannschaft ist auch fit. Ansonsten würden wir so spät mit einem Mann weniger nicht mit allem versuchen, das Spiel noch zu drehen. Jeder, der reinkommt, versucht, Energie zu bringen. Das spürt und merkt man.“

Union Berlin ist zufrieden mit der Hinrunde

In Augsburg erzielte der in der 82. Minute eingewechselte Marin Ljubicic noch den Ausgleich – auf Vorlage des nach einer knappen Stunde eingewechselten Andrej Ilic. So steht Union nach dem 1:1 beim FCA mit einer ausgeglichenen Bilanz (sechs Siege, fünf Remis, sechs Niederlagen) mit 23 Punkten auf Rang neun der Bundesliga-Tabelle. „Ich bin mir relativ sicher, dass viele Experten uns das nicht zugetraut hatten“, sagte Trainer Baumgart dazu: „Daher bin ich sehr zufrieden mit der Hinrunde.“

So manch einer im Umfeld der Unioner träumt nun gar schon vom Europapokal – Baumgart aber hält den Ball flach: „Es ist erst mal schön, dass wir darüber reden und nicht den anderen Weg. Wir wissen das alle einzuschätzen. Wir wollen erst mal punkten und dann – wer weiß.“

Mittelfeldmann Rani Khedira äußerte sich vor seiner Rückkehr nach Stuttgart am Sonntag so zu den Ambitionen der Köpenicker: „Wenn ich mir die ersten sieben Mannschaften anschaue, ist das schon eine brutale Qualität. Freiburg ist auch europäisch in diesem Jahr vertreten und steht auf dem achten Platz. Wir fühlen uns da, wo wir aktuell stehen, sehr, sehr wohl.“