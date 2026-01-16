Gegner des VfB Stuttgart: Europa-Träume? So ist die Lage bei Union Berlin

Zum Auftakt der Rückrunde empfängt der VfB am Sonntag den 1. FC Union Berlin – die Eisernen haben vor der Partie einen speziellen Reiseplan erstellt.
Zwei Partien im Süden innerhalb von drei Tagen: Der 1. FC Union Berlin hat rund um die beiden Bundesliga-Auswärtsspiele beim FC Augsburg am Donnerstagabend (1:1) und beim VfB Stuttgart an diesem Sonntag (15.30 Uhr) einen Reiseplan erstellt – und der führte die Eisernen nach Herzogenaurach. Dort ist der Trikotsponsor Adidas samt einiger Trainingsplätze beheimatet, weshalb die Unioner rund um die beiden Spiele also im Fränkischen übernachten und nach der Partie in Augsburg nun nicht in die Hauptstadt zurückreisten.