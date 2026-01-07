Gegner des VfB Stuttgart: Bayer Leverkusen: Kehrt ein Afrikaner gegen den VfB zurück?
Kommt es am Samstag wieder zum Duell zwischen Bayers Abwehrmann Edmond Tapsoba (li.) und Deniz Undav? Foto: IMAGO/Nico Herbertz

Am Samstag muss der VfB bei Bayer Leverkusen ran. Gleich vier Profis der Werkself sind beim Afrika-Cup am Ball. Wie ist die Lage?

Der VfB Stuttgart muss an diesem Samstag zum Jahresauftakt der Bundesliga auswärts bei Bayer Leverkusen ran (18.30 Uhr). Der Afrika-Cup in Marokko beschäftigt dabei beide Teams – Leverkusen noch mehr als den VfB. So müssen die Weiß-Roten „nur“ auf den Offensivmann Bilal El Khannouss verzichten, der mit Marokko ins Viertelfinale eingezogen ist und dort an diesem Freitag auf Kamerun trifft (20 Uhr).

 

In diesem Spiel wird es zu einem Leverkusener Duell kommen: So treffen die beiden Bayer -Profis Eliesse Ben Seghir (Marokko) und Christian Kofane (Kamerun) direkt aufeinander. Das Duo wird Bayer also fehlen im Bundesligaspiel gegen den VfB – ebenso wie Mittelfeldmann Maza, der mit Algerien ebenso im Viertelfinale des Afrika-Cups steht und dort an diesem Samstag (17 Uhr) Nigeria herausfordert.

Das sagt Fabian Wohlgemuth

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth will vor der Partie in Leverkusen nicht so sehr auf die Ausfälle des Gegners schauen. Wohlgemuth blickt auf die beim VfB verletzt fehlenden Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou und Luca Jaquez (beide muskuläre Probleme/Jaquez könnte bald wieder fit sein) – und betont: „Das sind auch potenzielle Stammspieler, da stehen wir den Leverkusenern in nichts nach – wir schauen auf uns und wollen uns mit unserem Kader bestmöglich auf Leverkusen vorbereiten.“

Bayer indes kann gegen den VfB womöglich wieder auf Innenverteidiger Edmond Tapsoba setzen – er ist am Dienstag mit Burkina Faso im Achtelfinale an Titelverteidiger Elfenbeinküste gescheitert (0:3).

 