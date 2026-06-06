Gegen USA: DFB-Team feiert erfolgreiche WM-Generalprobe

1 Julian Nagelsmanns Generalprobe für die WM ist geglückt. Foto: Federico Gambarini/dpa/Federico Gambarini

Im letzten Spiel vor der WM schafft die deutsche Nationalmannschaft gegen die USA ein 2:1. Gegen den Co-Gastgeber klappt nicht alles.











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Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit einem Erfolgserlebnis in das bevorstehende WM-Turnier. Acht Tage vor seinem ersten Spiel gewann das Team von Bundestrainer Julian Nagelmann bei seiner WM-Generalprobe in Chicago gegen Co-Gastgeber USA mit 2:1 (1:1). Deutschland trifft zum Auftakt in der Gruppe E am 14. Juni (19.00 Uhr/ARD und Magenta Sport) in Houston auf Curaçao.