Gegen Trumps Schwiegersohn: Kein Urlaubsressort in der Heimat – Hunderte Albaner demonstrieren in Stuttgart

Die Proteste, die seit einigen Wochen in Albanien stattfinden, haben sich bis nach Stuttgart ausgeweitet. Hunderte Menschen sind am Sonntag zusammengekommen.
Man merkt Andi Boçari an, dass er selbst nicht ganz begreift, was er in Stuttgart in Bewegung gesetzt hat. Der 26-jährige Buchhalter hat am Mittwoch einen Aufruf in diversen Chatgruppen gestartet. Am Sonntag sollen Albaner aus der Region auf dem Rotebühlplatz in Stuttgart zusammenkommen. Man wolle gegen ein Bauvorhaben auf der kleinen Insel Sazan an der Adriaküste demonstrieren. Dem Aufruf sind mehr Menschen gefolgt, als er gedacht hat.