Gegen Trumps Schwiegersohn: Kein Urlaubsressort in der Heimat – Hunderte Albaner demonstrieren in Stuttgart

Die Proteste, die seit einigen Wochen in Albanien stattfinden, haben sich bis nach Stuttgart ausgeweitet. Hunderte Menschen sind am Sonntag zusammengekommen.

Man merkt Andi Boçari an, dass er selbst nicht ganz begreift, was er in Stuttgart in Bewegung gesetzt hat. Der 26-jährige Buchhalter hat am Mittwoch einen Aufruf in diversen Chatgruppen gestartet. Am Sonntag sollen Albaner aus der Region auf dem Rotebühlplatz in Stuttgart zusammenkommen. Man wolle gegen ein Bauvorhaben auf der kleinen Insel Sazan an der Adriaküste demonstrieren. Dem Aufruf sind mehr Menschen gefolgt, als er gedacht hat.

Seit einigen Wochen gibt es erheblichen Widerstand aus der albanischen Bevölkerung, weil sich der Großinvestor Jared Kushner dazu entschieden hat, ein milliardenschweres Urlaubsressort umzusetzen. Kushner und seine Ehefrau Ivanka wollen vor einiger Zeit Urlaub auf Sazan gemacht und beschlossen haben, die Schönheit des Ortes mit anderen Luxusurlaubern zu teilen.

Die Pläne des Schwiegersohns des US-Präsidenten Donald Trump haben seit dem große Teile der albanischen Bevölkerung aufgebracht. Es kursiert ein Video, auf dem zu sehen ist, wie die Bagger bereits das Naturschutzgebiet zerstören und Demonstranten niedergeschlagen werden.

Trumps Schwiegersohn und Schutz der Flamingos

Aus dem Grund sind auch Boçaris Aufruf hunderte Menschen nach Stuttgart gefolgt. Am Sonntagnachmittag haben sie sich auf dem Rotebühlplatz zusammengefunden und Parolen gegen den Ministerpräsidenten Edi Rama skandiert. Man solle ihn in Handschellen legen. Übergroße Albanienfahnen mit dem zweiköpfigen Adler vor dem roten Hintergrund wehen und immer wieder wird gerufen: „Oh wie glücklich ist, wer sich Albaner nennen darf.“ Eine Demonstrantin hält ein Schild mit der Aufschrift „Albanien ist nicht zu verkaufen“ hoch, ein anderer Teilnehmer ein Schild mit „Rettet unser Meer“. Der Buchhalter aus Stuttgart versucht derweil die Menschenmassen zu kontrollieren und gleichzeitig mit seinem Megafon die Stimmung anzuheizen. Angemeldet waren 100 Teilnehmer. Doch vor Ort ist bestimmt die dreifache Zahl an Menschen.

Rechtsanwalt Marin Zimaj hält eine Rede auf dem Rotebühlplatz in Stuttgart Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Ein Redner an dem Tag ist der 40-jährige Rechtsanwalt Marin Zimaj. „Wir wollen Albanien davor schützen, zubetoniert zu werden“, sagt er. Das Naturschutzgebiet gilt als ein wichtiges Rastgebiet für Zugvögel und Flamingos. Weil die Menschen nun zum Schutz der Tiere auf die Straße gehen, finden die Proteste unter dem Namen Flamingo-Revolution statt. Auch in Stuttgart halten die Menschen das Symbol mit dem Tier hoch.

Präsident Rama spricht von antisemitischer Kamapagne

Laut Zimaj gebe es in Albanien schon seit Jahren ähnliche Bauvorhaben, von denen die Bevölkerung aber nie einen Vorteil gehabt habe. „Wir sind nicht gegen Investitionen, aber wir wollen die Menschen schützen und die Natur in Albanien bewahren“, sagt er. Der Regierung des Präsidenten wird zudem Korruption vorgeworfen. Es seien nur wenige Menschen, die tatsächliche einen Vorteil von so einer Art von Investition hätten.

Präsident Rama hat vor einigen Tagen für die Nachrichtenplattform Euronews zu dem Bauvorhaben Stellung bezogen. Er sagte, dass das Bauvorhaben noch nicht endgültig beschlossen sei. Die Proteste würden hingegen von antisemitischen Bots und Fake-News angetrieben werden. Auch ein Demonstrant in Stuttgart sagt, dass er zwei Stunden gefahren sei, um dagegen zu demonstrieren, dass der Präsident das Land an Israel verkaufe.

Rechtsanwalt Zimaj betont hingegen, dass die Proteste keinen bestimmten politischen Lagern zuzuordnen seien. Der Unmut komme aus allen gesellschaftlichen Schichten. „Wir wollen einfach zeigen, dass wir uns auch in der Diaspora für die Belange unserer Heimat einsetzen“, sagt er. Den Gedanken teilen offensichtlich viele Menschen. Auch in Frankfurt und in München hat es in den letzten Tagen ähnliche Proteste gegeben.