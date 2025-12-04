Gegen Einsamkeit an Feiertagen: Hier bleibt an Weihnachten niemand allein – Aktionen in und um Stuttgart

Weihnachten im Kreise der Liebsten feiern – für viele ist das nicht möglich. Diese Aktionen bringen Menschen zusammen, die sonst an Heiligabend und an den Feiertagen allein wären.
Wer Weihnachten feiert, verbringt Heiligabend, die Nacht des 24.Dezembers sowie die Weihnachsfeiertage meist im Kreise der Liebsten – sei es mit der Familie oder dem Freundeskreis. Doch vielen Menschen fehlt dieser Rückhalt und sie fühlen sich gerade in dieser Zeit besonders einsam. Verschiedene Einrichtungen, Initiativen und Gastronomien in Stuttgart und der Region haben es sich zur Aufgabe gemacht, das zu ändern.