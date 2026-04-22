Gefragt - Gejagt-Star starb mit 68: Sebastian Jacoby erinnert an Klaus Otto Nagorsnik zwei Jahre nach Tod
Ab 2014 bis zu Klaus Otto Nagorsniks Tod im Jahr 2024 waren sie Jäger-Kollegen in der beliebten Quiz-Show "Gefragt - Gejagt" - am Todestag erinnert Sebastian Jacoby (r.) an ihn. Foto: [M] ARD/Thomas Leidig / ARD/Uwe Ernst

Am 22. April 2024 starb "Gefragt - Gejagt"-Star Klaus Otto Nagorsnik unerwartet im Alter von 68 Jahren. Zwei Jahre nach seinem Tod erinnert Kollege Sebastian Jacoby nun an den "Bibliothekar". Auf Instagram postete der Jäger ein Schwarz-Weiß-Foto und schrieb: "Unvergessen! Stets vermisst!"

Am 22. April 2024 starb Klaus Otto Nagorsnik unerwartet im Alter von 68 Jahren. Auch dieses Jahr erinnert sein früherer "Gefragt - Gejagt"-Kollege Sebastian Jacoby (48) an den verstorbenen Jäger. Auf Instagram veröffentlichte der als "Der Quizgott" bekannte Jacoby ein Schwarz-Weiß-Foto von Nagorsnik. Dazu schrieb er nur drei Worte: "Unvergessen! Stets vermisst!"

 

Im vergangenen Jahr zitierte Jacoby am 1. Todestag zu einem mit "In Memoriam" betitelten Foto aus den "Briefen an Lucilius" des römischen Philosophen und Schriftstellers Seneca: "Traue nicht dieser Windstille: ein Augenblick genügt, um das Meer aufzuwühlen. An demselben Tag, wo die Schiffe noch um die Wette fuhren, wurden sie von den Wellen verschlungen."

Rührende Geburtstagsgrüße

Doch damit nicht genug, auch an seinem Geburtstag gedenkt Jacoby seinem früheren TV-Kollegen. Am 29. Juli 2025 schrieb er auf Instagram zu einem Foto: "Alles Gute zum Geburtstag, Großer, wo immer Du bist!"

Im Jahr seines Todes postete Jacoby am Geburtstag nur vier Fotos, darunter zwei gemeinsame mit Nagorsnik.

Der "Bibliothekar" von "Gefragt - Gejagt"

Klaus Otto Nagorsniks plötzlicher Tod hatte im April 2024 in der Fangemeinde der ARD-Quizshow tiefe Bestürzung ausgelöst. Dass der 68-Jährige so unerwartet aus dem Leben schied, traf das Team und viele Zuschauerinnen und Zuschauer schwer.

Unter dem Spitznamen "Der Bibliothekar" gehörte Nagorsnik ab 2014 zum Stamm-Team der Jäger bei "Gefragt - Gejagt". In der Quizshow, die von Alexander Bommes (50) moderiert wird und wochentäglich im Ersten zu sehen ist, treten Kandidatinnen und Kandidaten gegen die Jägerinnen und Jäger an, um sie in Wissensfragen zu schlagen. Sein ruhiges, sachliches Auftreten und sein breites Allgemeinwissen machten Nagorsnik zu einem Publikumsliebling.

Die nächste Staffel der ARD-Quizshow startet am 18. Mai um 18 Uhr. Unter anderem wird es dabei die 1.000. Sendung zu sehen geben.

 