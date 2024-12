Geflüchteter Kurde neun Jahre in Deutschland: Leidenschaftlich im Einsatz für andere – wie Bilal in Ludwigsburg durchstartete

6 Bilal Hasaf vor der Ludwigsburger Stadtbücherei. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Unsere Autorin lernt Bilal Hasaf im Januar 2016 bei einer Veranstaltung kennen. Er kommt als Geflüchteter, sie als Journalistin. Sie halten über die Jahre Kontakt. Eine Geschichte darüber, was aus einer dienstlichen Begegnung werden kann.











Die meisten Zufallsbegegnungen in unserem Leben sind flüchtig. In diesem Fall ist es anders. Deshalb wird diese Geschichte auch ein bisschen persönlicher, handelt sie doch auch davon, was aus dienstlichen Begegnungen werden kann. Ich habe Bilal Hasaf als Journalistin Anfang 2016 in Ludwigsburg in der Turnhalle des TV Pflugfelden kennengelernt.