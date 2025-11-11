Geflüchtetenunterkunft in Stuttgart: „Eine Nummer zu groß für Weilimdorf“ – Reaktionen auf neue LEA in Stuttgart

In Stuttgart-Weilimdorf wird voraussichtlich eine neue Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete entstehen. Land und Stadt sind sich offenbar einig. Die Reaktionen vor Ort.
Nach langen Debatten haben sich Land und Stadt im Grundsatz auf den Standort der Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete (LEA) in Stuttgart-Weilimdorf verständigt. Beide Seiten stehen kurz vor einer Vertragsunterschrift. Wenn diese gesetzt ist, sollen im Stadtbezirk Weilimdorf in ehemaligen Bürogebäuden im Gewerbegebiet im Regelfall bis zu 1300 Geflüchtete untergebracht werden.