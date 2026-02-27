Geflüchtete in Kornwestheim: Neue Unterkunft beschlossen – Enttäuschung bei Gegnern

Das Wohnheim in der Bolzstraße 25 in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) wird bald zur Unterbringung von geflüchteten Ukrainern und Obdachlosen genutzt. Eine BI hatte dagegen gekämpft.
Der Kornwestheimer Gemeinderat hat der Diskussion um die umstrittene neue Flüchtlingsunterkunft in der Bolzstraße am Donnerstag ein Ende gesetzt, die aufgeworfenen Themen bleiben aber wohl länger. Hier die Fakten: Bei einer Gegenstimme hat das Gremium dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt, in dem aktuell als Wohnheim genutzten Gebäude in der Bolzstraße 25 in der Weststadt ab Herbst Geflüchtete aus der Ukraine und Obdachlose aus Kornwestheim unterzubringen.