Gefahrenstelle in Stuttgart-Ost: Wieder Lastwagen-Unfall – Radladen richtet Appell an OB Nopper

Seit Juni 2025 streifen Lkw regelmäßig eine Gebäudeecke in Stuttgart-Ost. Nach einem erneutem Unfall postet der Radladen Alf Cycling ein Video – und verlinkt den Oberbürgermeister.
Normalerweise posten die Verantwortlichen des Radladens Alf Cycling Inhalte, die sich um Rennräder und den Radsport drehen. Am Dienstagnachmittag wichen sie von ihrer Routine ab und stellten bei Instagram zwei Videos eines Unfalls ein, der sich kurz zuvor an ihrer Filiale in Stuttgart-Ost ereignet hat. „Ich befinde mich gerade hier an der besagten Ecke unseres Showrooms. Es hat sich mal wieder ein Lastwagen festgesetzt“, sagt Alf-Mitarbeiter Phil Weinmann in dem kurzen Einspieler. „Wir hoffen, da tut sich bald mal was. Ansonsten ist es nur eine Frage der Zeit, bis hier Schlimmeres passiert.“ Weil sich seit knapp einem Jahr vor Ort nichts tut, ist unter anderem der Account von Oberbürgermeister Frank Nopper in dem Video verknüpft.