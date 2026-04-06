Gefahrenfund am Ostersonntag: Flasche mit „Polonium 210“-Aufschrift wird erst nach Ostern untersucht

Zwei Männer haben am Ostersonntag ein Fläschchen gefunden, in dem sich ein Strahlengift befinden könnte. Das Umweltministerium wird den Inhalt erst nach Ostern untersuchen.
Zwei Männer haben am Sonntag bei der Ostereiersuche in Vaihingen an der Enz ein Fläschchen mit der Aufschrift „Polonium 210“ gefunden, was einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst hatte. Ob es sich bei dem Inhalt tatsächlich um das potenziell tödliche Strahlengift handelt, wird sich aber erst nach den Feiertagen zeigen.