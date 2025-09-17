Gefahren für Kinder: Stuttgart will Schulwege sicherer machen

Schmale Gehwege und zugeparkte Kreuzungen können die Sicherheit von Kindern auf ihrem Weg zur Schule gefährden. Was die Stadt Stuttgart dagegen tut.

Mit vielen kleinen und einigen größeren Maßnahmen will die Stadt Stuttgart die Schulwege sicherer machen. Auf einige potenzielle Gefahrenstellen war sie im Sommer und Herbst 2024 im Rahmen der Aktion „Achtung, Schulweg!“ aufmerksam gemacht worden. Etwa zehn Wochen lang waren Familien dazu aufgefordert, Orte zu melden, die aus ihrer Sicht ein Unfallpotenzial bergen – etwa 1300 Meldungen kamen zusammen. An folgenden Stellen will die Stadt nun handeln oder hat es bereits getan:

In Stuttgart-Ost ist im Bereich Albert-Schäffle-Straße/Taubergstraße eine Hecke zurückgeschnitten worden, die in den Gehweg hineinragte. Ebenso an der Vogelrainstraße in Stuttgart-Süd. Dort sollen zudem noch Wertstoffbehälter entfernt werden, die den Bürgersteig teilweise blockieren.

In Stuttgart-Süd ist im Bereich Theodor-Fischer-Platz eine Querungsstelle häufig zugeparkt. Kurzfristig soll eine neue Zick-Zack-Linie Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass dort keine Autos abgestellt werden dürfen. Langfristig ist geplant, den Gehweg an dieser Stelle zu verbreitern.

Mit Schildern wie diesem macht die Stadt auf den Schulbeginn aufmerksam und fordert zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf. Foto: Stefan Sauer/dpa

Probleme mit falsch geparkten Autos gibt es auch an den Kreuzungen Gutbrod-/Elisabethenstraße, Seyffer-/Paulusstraße und Gutenberg-/Sefferstraße in Stuttgart-West. Hinzu kommt ein zum Teil hohes Verkehrsaufkommen. Auch an diesen Stellen soll nun neu markiert werden, wo geparkt werden darf und wo nicht. Im Bereich Gutenbergstraße könnte zusätzlich der Bürgersteig verbreitert werden. An der Gutbrodstraße ist eine sogenannte Stuttgarter Ecke geplant. Das bedeutet, das zum Beispiel Parkautomaten und Verkehrsschilder bewusst so nebeneinander aufgestellt werden, dass Parken nicht mehr möglich ist.

Autofahrer auf dem Gehweg

Am Mühlwasen in Feuerbach ist der Kurvenbereich häufig mit Autos zugestellt und Autofahrer überfahren den Gehweg, weil es wegen des abgesenkten Bordsteins kaum eine Barriere gibt. Auch hier soll das Problem mit neuen Fahrbahnmarkierungen behoben werden. Entlang der Feuerbacher-Tal-Straße ist der Bürgersteig sehr schmal und zudem häufig blockiert. Die Stadt will prüfen, ob ein Geländer angebracht werden kann.

In Möhringen gibt es im Bereich Rembrandt-/Leinenweberstraße eine Gehwegüberfahrt. Doch bei Dunkelheit ist das für Autofahrer nur schwer zu erkennen. Nun ist beauftragt, dass die Stuttgart Netze die Beleuchtung verbessert.

Die Stadtverwaltung hatte zuletzt immer wieder betont, beim Thema Sicherheit auf Schulwegen Vorbild für andere Kommunen zu sein. So gebe es bereits seit 1953 eine Jugendverkehrsschule, in der Kinder das richtige Verhalten auf den Straßen lernen. Seit den 1980er Jahren stelle die Verwaltung Schulwegpläne bereit, in denen für die jeweilige staatliche Grundschule die sichersten Strecken eingezeichnet sind, um diese zu erreichen. In Zusammenarbeit mit der Polizei machen Kinder ihren Fußgängerschein.

Auch in diesem Jahr beteiligt sich Stuttgart an der landesweiten Aktion „Sicherer Schulweg“. In diesen Wochen machen zum Beispiel Banner und Aktionen auf den Schulstart aufmerksam und fordern zur Rücksichtnahme im Straßenverkehr auf. Zudem wird der Verkehr insbesondere vor Schulen stärker überwacht. Diese Maßnahmen überzeugen nicht jeden. So wirft die Fahrradinitiative „Kidical Mass“ der Stadtverwaltung vor, zu wenig gegen Falschparker zu tun.