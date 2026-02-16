Gefahr für den Luftverkehr: Luftballon mit Geburtstagsgruß löst Polizeieinsatz am Flughafen Stuttgart aus

1 Am Stuttgarter Airport drohte ein Luftballon den Flugbetrieb zu stören (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/Boris Zerwann

Am Stuttgarter Airport drohte ein Luftballon den Flugbetrieb zu stören. Die Polizei schreibt nun einer Frau, die rund 200 Kilometer weit weg wohnt.











Nach ihrem 50. Geburtstag bekommt eine Sandra aus Rheinland-Pfalz Post von der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart. Ein Luftballon mit der Aufschrift „Sandra wird 50“ samt einer daran baumelnden Postkarte hatte übers Wochenende rund 200 Kilometer zurückgelegt - und überquerte am Sonntag in geringer Höhe im Bereich der westlichen Einflugschneise einen Rollweg, wie die Beamten berichteten.