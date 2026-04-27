Gefahr eines Mega-Bebens: Erdbeben der Stärke 6,2 erschüttert Norden Japans

Eine Woche nach einem starken Seebeben kommt es erneut zu Erschütterungen in Japan. Experten warnen vor weiteren Beben, die Lage bleibt angespannt.
Eine Woche nach einem Seebeben der Stärke 7,7 im Pazifik vor der Küste Japans hat ein starkes Erdbeben die nordjapanische Insel Hokkaido erschüttert. Das Beben der Stärke 6,2 ereignete sich der japanischen Wetterbehörde (JMA) zufolge am Montag um 5.23 Uhr (Ortszeit, Sonntag, 22.23 Uhr MESZ) im Süden Hokkaidos in einer Tiefe von 83 Kilometern. Es wurde keine Tsunami-Warnung ausgegeben.