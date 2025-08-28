Erneut warnt die Stadt vor einer Blaualgenplage in Stuttgarter Seen. Mit dem Bärensee ist nun das vierte Gewässer betroffen. Was Spaziergänger beachten sollten.
Bereits im Juni diesen Jahres hatte das Tiefbauamt der Stadt Stuttgart eindringlich vor jeglichem Wasserkontakt an drei Seen gewarnt. Nun ist mit dem Bärensee ein viertes Gewässer hinzugekommen. Und von der Stadt heißt es erneut: Vorsicht Blaualgen! Zum Baden sind die Seen zwar ohnehin nicht freigegeben. Dennoch sollte jeglicher Wasserkontakt vermieden werden.