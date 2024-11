Gedenkfeier für im Dienst getötete Polizisten: „Sie starben keinen sinnlosen Tod“

1 Der Mannheimer Polizeiseelsorger Friedel Goetz Foto:

Die Polizei gedenkt am Sonntag ihrer im Dienst gestorbenen Kolleginnen und Kollegen. In diesem Jahr aber ist alles anders. Denn mit Thomas Hohn in Stuttgart und Rouven Laur in Mannheim hat die Polizei innerhalb kurzer Zeit zwei Kollegen verloren.











Die Polizei soll die Menschen im Land schützen. Was aber, wenn sie dabei selbst in Gefahr gerät? Zwei Beamte starben in diesem Jahr bei Einsätzen: Rouven Laur bei einer Messerattacke in Mannheim und Thomas Hohn bei einem Unfall im Einsatz auf dem Polizeimotorrad. Eine Gedenkfeier für sie und alle anderen im Dienst gestorbenen Beamtinnen und Beamten findet am Sonntag in Mannheim statt. Der Polizeiseelsorger Friedel Goetz spricht über die Feier im besonders traurigen Jahr 2024.