In der Daimlerstraße rücken nun die Abrissbagger an

Gebäudeensemble in Bad Cannstatt

9 Die Zeichen für das Gebäudeensemble an der Daimlerstraße stehen auf Abriss. Foto: Uli Nagel

Eine nahezu unendliche Geschichte: Ganze 13 Jahre wurde über das Ensemble Daimlerstraße 100/Veielbrunnenweg 23/25 gestritten – nun rücken noch vor Beginn der Fußball-EM die Abbruchbagger an. Wie geht es dann weiter?











Noch vor Beginn der Fußball-EM am 14. Juni sollen drei marode Gebäude in Bad Cannstatt abgebrochen werden: die Daimlerstraße 100 sowie die unmittelbar angrenzenden Gebäude Veielbrunnenweg 23 und 25. Das seit 2017 leer stehende Ensemble ist nicht nur heruntergekommen, seit zwei Jahren herrscht sogar „Gefahr in Verzug“, die einsturzgefährdeten Gebäude sind seitdem abgesichert. Eigentlich sollte Bezirksvorsteher Bernd Marcel-Löffler den Bezirksbeirat Bad Cannstatt über den geplanten Abriss informieren. Doch das Bürgergremium wollte den seiner Meinung nach „skandalösen Abriss“ lieber mit dem Liegenschaftsamt diskutieren, weshalb das Thema wieder von der Tagesordnung genommen wurde. „Ein Bericht ist vorgesehen, sobald die konkreten Abbruchtermine feststehen“, sagt Stadtsprecher Oliver Hillinger. Die Gebäude seien nicht mehr standsicher, es müsse rasch gehandelt werden. „Eine bauliche Ertüchtigung ist nicht möglich“, sagt Hillinger.