Gebäudebrand in Stuttgart-Heslach: Flammen schlagen aus Dachgeschoss – Feuerwehr im Einsatz

1 In Stuttgart-Heslach kam es am späten Montagabend zu einem Gebäudebrand (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Sabine Gudath

In Stuttgart-Heslach ist am Montagabend ein Feuer in einem Gebäude ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das ist bislang bekannt.











Link kopiert



In Stuttgart-Heslach ist am Montagabend gegen 23 Uhr ein Feuer in einem Gebäude ausgebrochen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde der Feuerwehr zunächst gegen 22.46 Uhr Rauch im Treppenhaus eines Gebäudes in der Hohentwielstraße 171 gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Flammen aus dem Dachgeschoss schlugen. Die Feuerwehr war am späten Abend mit den Löscharbeiten beschäftigt (Stand: 23.17 Uhr). Zur Brandursache, zu möglichen Verletzten sowie zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.