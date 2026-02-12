Gebäude in Markgröningen: Pfarrhaus mit 775-jähriger Geschichte – Ende der Sanierungs-Odyssee in Sicht

Seit neun Jahren ist das älteste Pfarrhaus Württembergs nicht mehr bewohnt, weil eine dringend notwendige Sanierung aussteht. Nach vielen Verzögerungen kommt nun Bewegung in die Sache.
Seit 2018 ist Frank Dettinger bereits evangelischer Pfarrer in Markgröningen. Seitdem wartet er mit seiner Familie schon darauf, in seine Dienstwohnung einziehen zu können. Doch weil sich die Sanierung des ältesten Pfarrhauses in Württemberg immer wieder verzögert hat, wohnt er bis heute in einer Interimswohnung. Seine Enttäuschung darüber kann Dettinger nicht verhehlen: „Es hat sich schon Ernüchterung breitgemacht im Laufe der Jahre.“