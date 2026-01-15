Gazi-Stadion in Stuttgart: Neuer Caterer bei den Stuttgarter Kickers auf der Waldau

Die Rauschenberger Gruppe übernimmt das Catering bei den Kickers – beim Imbiss und im Businessbereich. Was hinter Schmückers Abschied steckt und was sich für Fans ändern soll.
Bei den Stuttgarter Kickers steht zur Saison 2026 ein Wechsel abseits des Rasens an: Im Gazi-Stadion auf der Waldau übernimmt die Rauschenberger Gastronomiegruppe das Catering. Der bisherige Partner Michael Schmücker, der fünfeinhalb Jahre für die Bewirtung bei den Blauen verantwortlich war, scheidet aus – wohl im Guten und mit gegenseitiger Wertschätzung, wie beide Seiten betonnen. Der Vertrag war Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen.