Gauthier Dance Junior: Wenn die Mischung aus Tanz, Musik und Film überzeugt

Siebenmal Tanz zu musikalischen Klassikern und als dritte Kunstform der Film: Gauthier Dance Juniors punkten mit neuem Programm „Radical Classical“ am Theaterhaus.
Wie lässt sich das Interesse für klassische Musik bei der Jugend wecken? Diese Frage war für Eric Gauthier der Impuls für das neue Programm „Radical Classical“, das am vergangenen Freitag im Theaterhaus Premiere feierte. Das Kalkül: Kompositionen von Vivaldi, Corelli, Beethoven, Strauss und anderen sollen sich als Soundtrack moderner Tanzsprachen Gehör verschaffen. Auch bei denen, die vor Streicher- und Flötenklängen davonlaufen. Dazu passt, dass der kanadische Tausendsassa nicht seine Hauptkompanie auf die Bühne schickt, sondern die sieben Tanzstücke zu musikalischen Klassikern seinen „Juniors“ anvertraut. Hinderlich für den Anspruch einer spartenübergreifenden Kulturvermittlung erscheint die Altersempfehlung: „ab 16 Jahren“.