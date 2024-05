6 In der Gaststätte in Fellbach war ein Brand ausgebrochen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Am Donnerstag bricht in einer Gaststätte in Fellbach ein Brand aus. Das Feuer erstreckt sich dabei durch die Abluftanlage bis in den Dachstuhl. Zwei Passanten löschen mit dem Gaststättenbesitzer das Feuer. Es gibt erste Hinweise auf die Brandursache.











Am Donnerstagabend ist es in einer Gaststätte in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zu einem Brand gekommen. Grund war offenbar ein unsachgemäßer Umgang mit einem Wok. Zwei Passanten, die auf das Feuer aufmerksam geworden waren, wurden beim Versuch, die Flammen zu löschen, leicht verletzt.