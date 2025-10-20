Zur Feier des dritten Geburtstags der Calwer Passage gibt es gute Nachrichten: Fast alle Flächen sind vermietet. Eines der größten Lokale ist aber wegen Insolvenz geschlossen.
Zum dritten Geburtstag der Calwer Passage hat es ein paar schöne Geschenke gegeben: Noodles Togo eröffnete in einem lange leer stehenden Laden, im gläsernen Pavillon gegenüber gibt es endlich wieder Kaffee. „Eine Vermietungsquote von beeindruckenden 98,7 Prozent“ meldet der Eigentümer Konzern Versicherungskammer zum Jubiläum.