Gastronomie in Stuttgart: Die Witwe von Babis Katranis gibt die Waldschenke Sieben Linden auf

1 Ohne ihren verstorbenen Mann Babis kann Ewa Katranis die Waldschenke Sieben Linden nicht betreiben. Foto: Lichtgut / Julian Rettig

Nach dem Tod ihres Mannes Babis Katranis nimmt seine Frau Ewa die Waldschenke Sieben Linden nicht wieder in Betrieb. „Für ihn finde ich keinen Ersatz“, sagt sie.











Für Evgeniya Katranis ist es „eine schwere Entscheidung“, aber es gibt keine Alternative: Sie wird die Waldschenke Sieben Linden im Stuttgarter Stadtteil Uhlbach nicht wieder öffnen. Ihr Mann Babis starb am 20. November an einem Herzinfarkt, er war der Koch und der Wirt und auch die Seele des Gasthauses. „Für ihn finde ich niemals einen Ersatz“, sagt seine Witwe. Nach 15 Jahren verabschiedet sie sich von dem Ausflugslokal – und möchte sich bei allen Gästen und Lieferanten bedanken. Die Resonanz auf den Tod ihres Mannes beschreibt sie als überwältigend, bei der Trauerfeier war die Kirche überfüllt. Viele Gäste sind gekommen, haben sich bei ihr für das gute Essen bedankt. „Ich kann es nicht machen“, sagt sie über den Betrieb des Lokals.