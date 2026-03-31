Lavdrim Kjazimi, Sindelfinger Mazedonier mit albanischen Wurzeln, eröffnet am 1. April als neuer Pächter das Warmbronner Sportheim. Darum heißt es jetzt „Das 1910“.
Mit viel Elan, jeder Menge Ideen und noch mehr Vorfreude auf seine künftigen Gäste übernimmt Lavdrim Kjazimi als Pächter das Warmbronner Sportheim in der Büsnauer Straße 87, das ab sofort „Das 1910 – Restaurant und Pizzeria“ heißen wird. Für die Eröffnung am Mittwoch, 1. April – und das ist kein Aprilscherz – hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen: Ab 17 Uhr bietet der Gastronom kostenloses Büfett für alle an. Nur die Getränke muss jeder selbst zahlen. „Der Verein freut sich sehr auf die Familie Kjazimi und ist optimistisch, dass es richtig gut werden wird“, sagt Katharina Dickhoff, bei der Spvgg Warmbronn zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.