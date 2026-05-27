Im Ditzingen gibt’s ein neues Restaurant. „Tokyo Jungle“ setzt auf moderne japanische Küche und proteinreiche Bowls. Pendler finden hier gesunde Alternativen für unterwegs.
Als bekannt wurde, dass Subway in das historische Bahnhofsgebäude ziehen würde, waren die Reaktionen geteilt: Die einen begrüßten die Entwicklung, weil sie das Angebot der US-amerikanischen Fastfood-Kette schätzten; die anderen lehnten es ab, weil sie sich dort eher ein Café mit entsprechendem Flair vorgestellt hatten oder generell dem Angebot kritisch gegenüber standen. So oder so: Subway ist inzwischen Vergangenheit, die Filiale ist vom Markt verschwunden. Statt dessen hat dort inzwischen nach mehrmonatiger Umbauphase Tokyo Jungle eröffnet.