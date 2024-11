Gastro in Fellbach – Rienth’s Weintreff: Als das 13. Viertele noch umsonst war

1 Nicole und Markus Rienth sind gern für ihre Gäste da. Foto: Michael Käfer

Rienth’s Weintreff feiert Anfang Dezember 50. Geburtstag. Nicht nur das Trinkverhalten der Gäste hat sich in all den Jahren verändert. Was als kleine Besenwirtschaft begann, ist ein gastronomisches Ziel, das auch mit Veranstaltungen Publikum anlockt.











Anheimelnde Butzenscheiben, handbemalte Deckenbalken, Wagenräder und Pferdegeschirr hat einst der Redakteur der Fellbacher Zeitung nach einer Vorabbesichtigung die Innenausstattung beschrieben. Wenige Tage später, am späten Samstagnachmittag des 7. Dezember 1974, eröffnete Gerhard Rienth seine Besenwirtschaft. Wie es sich damals gehörte, war die Weinlokalität in einer ehemaligen Wohnung, genauer gesagt in der Rommelshauser Straße 4, in Fellbach untergebracht. Inzwischen ist der vor 33 Jahren in den Hasentanz umgezogene Besen als Rienth’s Weintreff zu einer echten Institution geworden – die am 7. Dezember, also ebenfalls an einem Samstag, ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert.