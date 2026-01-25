Gastro-Event in Kernen: Gute Weine, tolle Aussicht – so war der Winterweinweg 2026

Feuerschein und Remstalwein machen den Winterweinweg in Kernen, in den Weinbergen um die Yburg, zu einem Ausflugsziel für Menschen aus der ganzen Region. Wir haben uns dort umgehört.
Ein Feuerwurm durch den Weinberg, lodernde Flammen und wummernde Musik: Was am Wochenende in den Weinbergen rund um die Yburg, oberhalb von Kernen, vor sich ging, machte fast den Eindruck eines altheidnischen Rituals. Tatsächlich war es wieder Zeit für den Winterwegweg. Auf Initiative des örtlichen Bunds der Selbstständigen lockten zwischen den Reben gutes Essen, ein großes Weinangebot und eine stimmungsvolle Beleuchtung.