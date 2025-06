Hochzeitsmandeln, Schokolade oder Selbstgebasteltes: Viele Paare zerbrechen sich den Kopf, was sie Freunden und Familie als Gastgeschenk besorgen möchten. Ob Gastgeschenke heute noch angesagt sind und was Brautpaare schenken könnten.

Wer seinen Gästen auf der Hochzeit eine Freude machen möchte, begibt sich auf die Suche nach dem passenden Gastgeschenk. Das gewählte Präsent sollte zum Brautpaar passen und die Persönlichkeiten von Braut und Bräutigam widerspiegeln. Außerdem sollte das Brautpaar darauf achten, dass die Geschenke praktisch sind oder einen Mehrwert bieten, damit die Gäste sie auch mitnehmen. Mit welchen Gastgeschenken man seinen Gästen eine Freude machen kann, gibt es hier im Überblick:

Sind Gastgeschenke auf Hochzeiten üblich?

Gastgeschenke an seine Hochzeitsgäste zu verschenken, hat eine lange Tradition. Besonders bekannt sind Bräuche wie die Hochzeitsmandeln.

Hochzeitsmandeln als Gastgeschenk

Jeder Gast bekommt ein Säckchen mit fünf Mandeln. Diese sind mit Zucker umhüllt und symbolisieren die Wünsche: Glück, Gesundheit, Wohlstand, Fruchtbarkeit und ein langes Leben für Brautpaar und Gäste. Bis heute ist dieser Brauch bei Brautpaaren sehr beliebt.

Schokolade als Gastgeschenk

Schokolade geht immer. Wer freut sich nicht auf eine süße Überraschung am Sitzplatz? Wer dem Ganzen eine persönliche Note verleihen möchte, kann die Verpackung der kleinen Schokogeschenke individualisieren lassen: mit eigenem Foto, Hochzeitsdatum und Namen.

Auch M&Ms können kinderleicht personalisiert werden. So bekommt jeder Gast eine kleine Packung M&Ms mit Foto vom Brautpaar.

Wenn es süß, aber keine Schokolade sein soll, können auch Fruchtgummis verschenkt werden. Passend zur Hochzeitsthematik können hier Fruchtgummi-Herzen oder auch Frösche verschenkt werden.

Gewürze als Gastgeschenke zur Hochzeit

Beliebte Gastgeschenke sind auch Gewürze. Denn dieses Gastgeschenk landet nicht als Staubfänger in einem Regal, sondern kann genutzt werden. Ob ganz klassisch Salz und Pfeffer verschenkt werden, oder ob man zu einer exotischeren Wahl greift, bleibt dem Brautpaar überlassen.

Lasst unsere Liebe wachsen: Blumensamen als Gastgeschenk zur Hochzeit

Symbolisch für die hoffentlich stetig wachsende Liebe zwischen Braut und Bräutigam kann das Brautpaar seinen Gästen Blumensamen schenken. So kann jeder Gast zu Hause eine Pflanze großziehen, die an den besonderen Tag und an das Brautpaar erinnert.

Eine ähnliche Botschaft verschenkt das Brautpaar mit einer kleinen Pflanze. Beliebt sind hier vor allem Sukkulenten.

Personalisierte Gastgeschenke

Wer persönliche Gastgeschenke verschenken möchte, lässt diese personalisieren. Mögliche Ideen sind beispielsweise Fotomagneten mit einem Bild von Braut und Bräutigam, personalisierte Untersetzer, Serviettenringe oder auch gravierte Strohhalme.

Selbstgemacht: Gastgeschenke für die Hochzeit basteln

Wer kreativ ist und selbst gerne Hand anlegen möchte, kann die Gastgeschenke für die eigene Hochzeit selbst basteln. Hier bieten sich beispielsweise Seifen oder auch Kerzen an. Die Gastgeschenke können einfach in Formen gegossen werden. Je nach gewünschter Größe bieten sich Pralinen- oder Eiswürfelformen an.

Auch kleine Gläschen mit feinem Honig oder selbstgemachter Marmelade sind immer ein Hit. Personalisieren kann man die Gläschen mit selbstgestalteten Etiketten, einem hübschen Satinband oder einer selbstgeschriebenen Notiz.

Ebenfalls beliebt sind Schlüsselanhänger. Ob gekauft oder selbstgemacht, dieses Gastgeschenk ist stets beliebt. Einfach selbst zu basteln und hübsch anzusehen sind Makramee-Anhänger.

Braut und Bräutigam lesen gerne? Wie wäre es mit individuellen, personalisierten Lesezeichen als Gastgeschenk? Diese können wahlweise aus Tonkarton gebastelt, aus Stoff genäht oder auch gefilzt werden. Alternativ können Rohlinge online bestellt und später selbst beplottet, bemalt oder graviert werden. Solche Rohlinge gibt es beispielsweise aus Acryl, Holz oder man kauft Magnet-Lesezeichen.