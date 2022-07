1 So schneidet Holz im Preisvergleich zu Gas ab. Foto: Mangostar / shutterstock.com

Die Nachfrage nach Feuerholz steigt, das hebt auch die Preise. Aber ist der Holzofen wirklich günstiger als die Gasheizung? Ein Vergleich.















Nicht nur Heizöl und Gas sind in den letzten Monaten erheblich im Preis gestiegen. Auch bei Holz haben die Verwerfungen am Energiemarkt aufgrund des Ukrainekriegs für Preissteigerungen gesorgt. Das Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Bayern (TFZ) erhebt regelmäßig den durchschnittlichen Brennholzpreis in Deutschland. Dabei werden 28 Betriebe im gesamten Bundesgebiet zu den aktuellen Verkaufspreisen befragt. Die Juliumfrage 2022 ergab einen enormen Preisanstieg bei allen Holzbrennstoffen im Vergleich zur Januarumfrage. Am stärksten sind die Preise für Holzpellets mit knapp 62 % angestiegen. Trockenes Buchenholz verzeichnete einen Preisanstieg von fast 32 % und Holzhackschnitzel von 29 % im Vergleich zum Januar. Doch wie stehen die Holzpreise im Vergleich zum Gas da?

Was ist günstiger beim Heizen: Holz oder Gas?

Will man die Heizkosten mit Gas und Holz vergleichen, so muss man sich auf Durchschnittswerte verlassen. Denn sowohl innerhalb des Gas- als auch des Holzmarktes kann es regional große Unterschiede im Preis geben. Für einen genauen Vergleich sollte man also immer die Preise vor Ort betrachten.

Für diesen allgemeinen Vergleich werden wir die aktuellsten Durchschnittspreise für Gas und Holz des Deutschen Pelletinstituts (DEPI) und TFZ für Holz heranziehen. Laut DEPI lag der Durchschnittspreis für Gas im Juli 2022 bei etwa 15,21 ct / kWh. Heizöl war mit 15,12 ct / kWh ähnlich teuer. Der Mittelwert für weiches und hartes Scheitholz lag nach Angaben des TFZ im Januar 2022 bei etwa 5,8 ct / kWh. Rechnet man mit einem Preisanstieg von 30 %, kommt man demnach auf 7,54 ct / kWh. Für Holzpellets gibt das Deutsche Pelletinstitut einen Preis von 10,16 ct / kWh an. Für Holzhackschnitzel muss man aufgerundet mit etwa 4 ct / kWh im Durchschnitt rechnen. Die folgende Tabelle zeigt noch einmal deutlich die Preisunterschiede.

Preisvergleich der Heizstoffe Brennstoff Preis pro kWh in ct Gas 15,21 Heizöl 15,12 Holzpellets 10,16 Scheitholz 7,54 Hackschnitzel 4

Fazit

Beschränkt man sich in der Betrachtung nur auf die Betriebskosten und lässt andere Faktoren wie Anschaffungskosten, Heizfläche und individuelles Heizverhalten außen vor, hat Holz die Nase vorn. Je nach Holzbrennstoff liegt die Ersparnis pro kWh im Vergleich zu Gas zwischen 5 und 11 ct. Am günstigsten heizt man derzeit mit Hackschnitzeln (4 ct / kWh). Die hier aufgezeigten Preise sind jedoch nur Durchschnittswerte und bilden eine Momentaufnahme ab. Mit weiteren Preisanstiegen im Verlauf des Jahres ist bei allen Brennstoffen zu rechnen. Wer einen genaueren Vergleich anstellen will, sollte sich die Preise von lokalen Anbietern ansehen. Bei der Entscheidung, ob sich der nachträgliche Einbau eines Holzofens finanziell lohnt, können die Energieberater der Verbraucherzentrale helfen.