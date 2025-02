1 Pflanzen, Zubehör und Garten-Accessoires: Die Garten-Messen in Baden-Württemberg bieten Inspiration und Ideen für den eigenen Garten. Foto: Shutterstock/Lois GoBe

Die neuesten Garten-Trends, moderne Technik, besondere Pflanzen und geballte Expertise: Auf welche Garten-Messen in Baden-Württemberg sich Naturfreunde in diesem Jahr freuen dürfen.

An der Messe Stuttgart, im Blühenden Barock in Ludwigsburg und in der Pomologie in Reutlingen: In Baden-Württemberg finden auch in diesem Jahr einige Messen rund um das Thema Garten statt. Wo Gartenbesitzer 2025 Inspirationen, Ideen und Expertise finden.

Gartenträume Freiburg: Inspiration und Beratung

In der Messe Freiburg finden vom 14. bis zum 16. Februar 2025 die "Gartenträume Freiburg" statt. Alle zwei Jahre entdecken Gartenliebhaber im Schwarzwald auf 12.000 Quadratmetern verschiedenste Pflanzen, Inspirationen, Gestaltungsideen, Deko, Technik und Gartenmöbel, erhalten hilfreiche Beratung von Gartenexperten und können an der Pflanzensprechstunde teilnehmen.

Bauen Wohnen Garten – Offenburg: Alles rund um Haus und Garten

Im März findet in Offenburg wieder die "Bauen Wohnen Garten" statt. Am 8. und 9. März öffnet das Messegelände Offenburg seine Tore für Besucher. Die neuesten Ideen und Trends für das eigene Zuhause und den heimischen Garten werden von Experten und Ausstellern angepriesen. In diesem Jahr dreht sich unter anderem alles um die Garten-Trends: Outdoor-Living, Smart Gardening, Hochbeete und Cottage Gardens.

Garten und Gaumen Tübingen: Garten-Trends und Kulinarik

In Tübingen, im Gerhard-Rösch-Park, findet am 10. Mai die Messe "Garten und Gaumen" statt. Ab 11 Uhr gibt es hier eine bunte Mischung von Ausstellern der Bereiche Garten, Lifestyle und Kunsthandwerk. Auch für den Gaumen wird allerhand geboten. Das Programm setzt sich aus Vorträgen, Verkostungen, Livemusik und Kinderanimation zusammen.

Barocke Gartentage Ludwigsburg: Shopping und Inspiration

Vom 1. bis 4. Mai veranstaltet das Blühende Barock in Ludwigsburg die Barocken Gartentage. An diesen vier Tagen dreht sich alles um Pflanzen, Gärten und Ambiente. Besucher können sich in diesem Jahr auf die Sonderausstellung „Artenvielfalt im Garten“ freuen. Gartenbesitzer können auf dem Gelände des Blühenden Barocks verschiedenste Pflanzen kaufen, namhafte Garten- und Landschaftsbauer kennenlernen und praktische Tipps für den eigenen Garten erhalten.

GardenLife Reutlingen: Messe in der Pomologie

Vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 findet in Reutlingen die GardenLife statt. Ganze 150 Aussteller, 30 Gärtner und zwölf lehrreiche Expertenvorträge erwarten die Besucher hier. Neben Werkzeug und Accessoires für den eigenen Garten finden Gartenbesitzer natürlich auch allerlei Pflanzen und Sämereien. Ab März 2025 kann man Tickets bereits im Voraus erwerben. Veranstaltungsort ist die Pomologie in Reutlingen.

Garten Messe Stuttgart: Dienstleister, Pflanzen und Expertise

Inspirierende Schaugärten, hochwertige Gartenmöbel und eine bunte Pflanzenvielfalt erwarten die Besucher der "Garten" an der Messe Stuttgart. Ideen sammeln, Dienstleister kennenlernen und Inspiration finden heißt es auf dieser Gartenmesse vom 24. bis 27. April 2025.

Home and Garden am Schloss Solitude in Stuttgart

Vom 14. bis 17. August findet auch 2025 wieder die Home and Garden am Schloss Solitude in Stuttgart statt. Gartenbesitzer mit gehobenem Geschmack können sich von zahlreichen Ausstellern vor malerischer Kulisse inspirieren lassen. Von Pflanzen über Möbel bis hin zu Dekoration finden Gartenliebhaber auf der Home and Garden alles, was das Outdoor-Herz höherschlagen lässt.

LebensArt Heilbronn: Garten und Lifestyle Messe

Jährlich findet in Heilbronn die LebensArt Messe statt. Für das Jahr 2025 wurde bisher noch kein Termin kommuniziert. In den vergangenen Jahren fand die Messe im Juni in der Redblue-Messehalle in Heilbronn statt. Ausgestellt wird alles zu den Themen Haus, Garten und Dekoration.