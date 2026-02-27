„Ganz schön heftig“ – So viel kostet die Kugel Eis 2026 in Stuttgart

Die frühlingshaften Temperaturen locken schon im Februar zahlreiche Menschen in die Stuttgarter Eisdielen. Doch ein Blick auf die Preise lässt nicht alle kalt.
Saisonauftakt im Februar – das hat Benjamin Rossaro, Inhaber des Eiscafés Mica am Kronprinzplatz, auch noch nicht gehabt. „Eigentlich öffnen wir erst im März“, sagt der 43-Jährige. Doch die Ankündigung der Rekordtemperaturen haben rege Betriebsamkeit in dem Familienbetrieb ausgelöst. Eis wurde gemacht – „nach Ururomas Rezepten“ –, frische Erdbeersoße angerührt und Waffelteig gemischt. „Wir haben die ganze Woche produziert.“ Und natürlich musste das Personal zusammengerufen werden für den Start an diesem Freitag.