Gaming-Geschenke für die Weihnachtsbescherung

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche großartige Videospiele erschienen. Vom Rollenspiel-Meisterwerk, über einen adrenalingeladenen Extraction-Shooter bis hin zu einem neuen bananigen "Donkey Kong"-Abenteuer könnte hier genau das richtige Weihnachtsgeschenk dabei sein.
Für viele bedeutet die Vorweihnachtszeit Stress pur. Arbeit, Plätzchen backen, die Wohnung schmücken und dann auch noch das richtige Geschenk finden... Wer nach einem schnellen Präsent für Gamerinnen und Gamer sucht, wird hier vielleicht fündig. 2025 sind unzählige gute bis großartige Videospiele erschienen. Eine kleine Auswahl.