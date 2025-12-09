Gaming-Geschenke für die Weihnachtsbescherung

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche großartige Videospiele erschienen. Vom Rollenspiel-Meisterwerk, über einen adrenalingeladenen Extraction-Shooter bis hin zu einem neuen bananigen "Donkey Kong"-Abenteuer könnte hier genau das richtige Weihnachtsgeschenk dabei sein.

Für viele bedeutet die Vorweihnachtszeit Stress pur. Arbeit, Plätzchen backen, die Wohnung schmücken und dann auch noch das richtige Geschenk finden... Wer nach einem schnellen Präsent für Gamerinnen und Gamer sucht, wird hier vielleicht fündig. 2025 sind unzählige gute bis großartige Videospiele erschienen. Eine kleine Auswahl.

Action mit "Arc Raiders" Für Action-Fans war in den vergangenen Wochen schon Weihnachten. Der Extraction-Shooter "Arc Raiders" für PC, PS5 und Xbox Series X/S hat die Herzen vieler Spielerinnen und Spieler erobert. In einer postapokalyptischen Zukunft müssen sie als sogenannte Raider zwischen Robotern und anderen Spielern, die nicht selten feindlich gesinnt sind, nach Ressourcen suchen. Wer nicht innerhalb von 30 Minuten mit dem Gesammelten fliehen kann und getötet wird, verliert sämtliche Ausrüstung und Gegenstände. Ein Adrenalinkick!

Mit "Battlefield 6" ist zudem kürzlich der neueste Teil der langjährigen Shooter-Reihe erschienen. Die Welt droht auch hier im Chaos zu versinken, aber schon im Jahr 2027. Gamer stellen sich auf PC, PS5 und Xbox Series X/S der Einzelspielerkampagne oder in mehreren Mehrspieler-Modi großen militärischen Gefechten. In "Rush" kämpfen zwei Teams etwa um die Kontrolle über Funkstationen.

Sci-Fi-Fans sind derweil bei "Everspace 2" gut aufgehoben. Das Weltraumabenteuer für Solo-Spieler punktet mit hitzigen Weltraumgefechten und ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich. In diesem Jahr ist die Erweiterung "Wrath of the Ancients" frisch erschienen, das Basisspiel ist schon etwas älter, weshalb es in der Vergangenheit bereits mehrfach zum deutlich vergünstigen Preis angeboten wurde - und auch vor Weihnachten günstiger zu finden sein dürfte.

Rollenspiel mit "Clair Obscur"

Auch Rollenspiel-Fans kamen in den vergangenen Wochen und Monaten voll auf ihre Kosten. Einer der von vielen Spielerinnen und Spielern am meisten gefeierte Titel des Jahres ist "Clair Obscure: Expedition 33", das sich laut Angaben des Entwicklers zwischen April und Oktober mehr als fünf Millionen Mal verkauft hat. Auf PC, PS5 und Xbox Series X/S lauschen Spieler einem herausragenden Soundtrack, während sie eine emotionale Geschichte erleben.

Lust auf die Jagd nach teils riesigen Ungetümen? Dann lohnt sich ein Blick auf "Monster Hunter Wilds". Anfang des Jahres erschienen, können Spielerinnen und Spieler auf PC, PS5 und Xbox Series X/S im aktuellsten Teil der ebenfalls langjährigen Reihe zu professionellen Monsterjägern werden. Mit den Monstermaterialien lassen sich Rüstungen und Waffen verbessern, bevor es auf die nächste Jagd geht.

"Kingdom Come: Deliverance II" hat in diesem Jahr ebenso die Herzen vieler erobert. Im mittelalterlichen Europa erleben Gamer in einer offenen Spielwelt die Story des jungen Heinrich, der nach dem Mord an seinen Eltern auf Rache sinnt. Viele Stunden lassen sich so auf PC, PS5 und Xbox Series X/S im 15. Jahrhundert verbringen.

Schmettern mit "Donkey Kong Bananza"

Bunt und kindgerecht wird es auf der Nintendo Switch 2 mit "Donkey Kong Bananza". Das ungleiche Duo Donkey Kong und Pauline klettert in diesem 3D-Abenteuer durch die Gegend. Bei Nintendo wird das Spiel mit drei treffenden Worten beschrieben: "Schmettern! Erkunden! Bananen!"

Wer lieber um die Kurven rast, kann dies in Marios neuestem Rennfahrabenteuer "Mario Kart World" tun. Ebenso für Nintendo Switch 2 erhältlich, lassen sich diesmal aber nicht nur Rennstrecken meistern, auch die Welt des Spiels kann erkundet werden. In den Rennen treten 24 Fahrerinnen und Fahrer in Form beliebter Figuren wie eben Mario, seinem Bruder Luigi oder Prinzessin Peach und Bösewicht Bowser an.

Auch wer nicht so viel Geld investieren möchte, wird in diesem Jahr wieder fündig. "Hollow Knight: Silksong", den großartig bewerteten Nachfolger zum vor rund acht Jahren erschienenen Hit "Hollow Knight", gibt es etwa schon für rund 20 Euro für gängige aktuelle Spiele-Plattformen. "Ball x Pit" ist unterdessen bereits für knapp 15 Euro erhältlich. Nicht nur Retro-Fans dürften an dem Dreh von Spieleklassikern wie "Breakout" und "Arkanoid" Gefallen finden. Eine ungewöhnliche Herangehensweise an ein Puzzlespiel gibt es bei "Blue Prince" und knackige Action bei "Hades II" für jeweils unter 30 Euro.