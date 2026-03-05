Fische zwischen Blumen und verwirrende Perspektiven: Die US-amerikanische Fotokünstlerin Vera Mercer verblüfft mit ihrer Bildwelt. Mit ermöglicht wird diese in Stuttgart.
Fein arrangierte Blumensträuße stehen auf einem Sideboard. Es ist eine Szenerie, die man sofort zu erkennen glaubt. Was sieht man aber tatsächlich? Stehen und liegen da wirklich Blumen und Blüten? Und sind sie wirklich von Früchten, Erdbeeren vor allem, umgeben? Ist, was uns in einer Ausstellung der Galerie Schlichtenmaier in den Räumen von Schloss Dätzingen (Grafenau) als Fotografie begegnet, vielleicht gar gemalt und dadurch in seiner ganzen Widersprüchlichkeit von Größen- und Lichtverhältnissen begründet?